規畫4路線 韓國瑜北上宣傳高雄觀光

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國民黨高雄市長參選人韓國瑜今北上開記者會，規畫4條輕旅遊路線、宣傳高雄觀光。他直言，今年高雄觀光業特別辛苦，各行各業也都比較蕭條，如果大家願意到高雄走走，對在地經濟就是種幫助。

韓國瑜提出「紅毛港文化園區＋佛光山紀念館＋衛武營＋聖若瑟教堂」、「駁二＋旗津＋西子灣＋愛河光之塔」、『月世界＋中都溼地＋蓮池潭＋壽山＋田寮冷泉』、「義大世界＋夢時代＋大魯閣草衙道」等4條不同主題的輕旅行路線。

他說，今天正好是高雄氣爆4年，首先希望政府對公共安全更加重視，其次就是今年高雄觀光業特別辛苦，減少30％，影響到飯店、遊覽車、夜市等，希望各地朋友說走就走到高雄觀光，加上各行各業也比較蕭條，這樣對經濟是種幫助。他還提到，農產、漁產內銷價格不好、外銷走不出去，好像兩把刀在身上砍，政府要有積極措施能走出去、價格平穩，真正照顧到農、漁民。

他直言，高雄觀光拉不起來的原因在於特色沒做出來，城市很多優點沒有完全開發，例如山地鄉桃源、那瑪夏，如果他當選，這部分會努力做。

韓國瑜強調，之所以要北上開記者會，是因為這次國民黨選舉非常辛苦，要人沒人、要錢沒錢，他當市黨部主委10個月沒領錢，所以要更加爭取曝光，選戰要是變成愛情文藝片沒勝算，警匪槍戰片才有一搏本錢，希望將論述更大程度告訴鄉親，必須兩邊奔跑。

(中時 )

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