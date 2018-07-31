發電團隊偕義美、悠遊卡兩大企業 送電到部落

台南社大台灣公民自主發電行動團隊「送電到部落」計畫，幫助許多偏鄉居民搭建簡易供電系統。（李宜秦攝）

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李宜秦
原住民族委員會副主委汪明輝表示，感謝台南社大、義美、悠遊卡公司的幫助，讓部落朋友有電可用。（李宜秦攝）

為幫助偏鄉居民滿足生活基本需求，悠遊卡公司與義美食品今年共同贊助台南社大台灣公民自主發電行動團隊，除上半年已完成的屏東「舊筏灣部落」緊急避中心與「舊好茶部落」的家戶基礎供電系統外，下半年將「送電到部落」，專業團隊至花蓮與南投部落中，為居民提供生活基本用電，維護部落文化。

許多部落因位處偏僻，台電無法架設系統輸送電力，台灣公民自主發電行動團隊自2015年起發起「送電到部落」的活動，利用簡易的居家太陽光電力系統，提供花蓮大同部落15戶住家的生活照明需求。

在悠遊卡公司與義美食品的合作下，今年已階段性完成屏東縣瑪家鄉「舊筏灣部落」與霧台鄉「舊好茶部落」的供電系統。舊筏灣部落因莫拉克風災使電力系統遭毀壞，團隊利用舊學校改建成緊急避難中心，當颱風、地震等天災來襲時，部落居民仍有電可用，同時放有短期食物冷凍櫃，得以儲存糧食。

舊好茶部落內建有許多老舊石板屋，發電團隊在當地建立供電系統，讓瀕危文化資產的石板屋點亮了歷史性的一盞燈，當地住民開心說「這是千年來第一盞燈」，部落中獲得金鼎獎的魯凱族作家奧威尼?卡露斯的住屋終於有了電力，他說「唯有在寧靜的石板屋中，才能記錄魯凱族好茶的文化故事」。

下半年發電團隊將在悠遊卡公司與義美食品兩大企業的協助下，至花蓮縣秀林鄉的「同禮部落」與南投縣仁愛鄉的「瑞岩部落」，架設電力系統，為住家與獵人學校提供生活基本用電，以維護原生部落文化。

(中時 )

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