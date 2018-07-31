仇富？館長嗆：上街砸雙B車 一輩子都砸不完

館長買二手賓士遭網友批很有錢。(翻攝自館長臉書)

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中時電子報
/ 綜合報導
網友批館長買賓士又大改輪框，很有錢。(翻攝自館長臉書)
網友在臉書社團爆料館長買賓士S二手車，還酸「館長真的很有錢」。(翻攝自館長臉書)

網路紅人館長陳之漢人紅是非多，一名網友在臉書社團發文爆料館長買賓士S二手車，還酸「館長真的很有錢」，不過卻反遭網友砲轟，館長也反嗆「用你的錢買了？總統可以用4000萬納稅錢買車…你仇富，上街砸雙b車可能一輩子都砸不完」。

網友在臉書社團發文指出「館長真的很有錢，買二手車再花一堆錢改，然後說自己不是很有錢。原廠賓士S保桿就好幾萬，換改裝更貴還包膜，很窮買車還有錢改？還大改？」

發文一出館長大為光火，並在粉絲頁發文反嗆「用你的錢買了？總統可以用4000萬納稅錢買車，我一個貧苦家庭出身，不偷不搶不騙，到40歲買台二手s550你有意見？我這五年捐出的錢2000多萬可以買超跑了，你怎麼不講，我X，順便一提台灣雙b車滿街都是，你仇富，你上街砸雙b車可能一輩子都砸不完，太多了你知道嗎？」

網友看到後幾乎一面倒為館長抱不平，紛紛留言「館長自己賺的錢，他買甚麼關你屁事哦？你自己保險、買塔位也是你的事呀」、「人家買車你眼紅嗎？？人家吃麵你喊燙？」、「不是阿館有錢。是你自己窮」、「你這樣肯定不會紅」、「看什麼時侯被洗到關版」。

(中時電子報)

館長「罩杯」縮水？自拍胸肌狠酸露奶幹話文

文章來源：館長臉書

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