興中國中行政大樓撥用爭議 陳金德：勿鬥爭縣府或他個人

宜蘭代理縣長陳金德31日表示，對於興中國中行政大樓撥用案，反對者不要用鬥爭的手法來鬥爭宜蘭縣政府或者是陳金德個人。（胡健森攝 ）

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興中國中校舍撥用爭議越鬧越大，宜蘭代理縣長陳金德31日強調，興中國中在師生人數大幅減少下，當然會有餘裕空間，行政大樓撥用給慈心華德福不會對興中國中學生的受教權益有影響，只不過是縮小了一些老師的辦公空間，但不會因此感覺擁擠，這項政策會持續推動、不會改變，他也向反對者喊話，不要用鬥爭的手法來鬥爭宜蘭縣政府或者是他個人。

陳金德為了解決慈心華德福校舍不足問題，決定將興中國中一棟行政大樓撥用給慈心華德福，但引起諸多質疑及批評，甚至引發宜蘭教育界同聲撻伐，更有退休校長撰文抨擊陳金德是「宜蘭王」，反對方更成立自救會並舉行大規模的抗爭活動。

對於反對聲音似乎越來越大，陳金德表示，興中國中從15班的配置減少到現在的6個班，學生數剩下大約100人出頭，老師數量也跟著減少，一定會有教室空下來，怎麼會說學校沒有餘欲空間？雖然不好說是巧立名目，但現在學校竟設了3個分科教室，真的有這個需要嗎？

站在縣政府的立場，還有許多托嬰、幼兒園、長照等各種不同的需求，縣府要活化空間是必然的，此次興中國中行政大樓撥用，真正會受到影響的是一些教職人員，辦公空間會因此縮小但並不擁擠，整個過程就只是這個樣子而已。

陳金德強調，站在縣長的立場，興中國中行政大樓撥用這項政策一定要持續推動，也不會改變，希望大家能了解慈心華德福學生真的找不到地方上課，理解宜蘭縣政府對於實驗教育的重視，也希望辦公空間減少的興中國中的老師能夠諒解，並呼籲不要用鬥爭的手法來鬥爭宜蘭縣政府或者是陳金德個人。

(中時 )

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