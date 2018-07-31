不滿交長談罷工預告　機師工會至交通部抗議

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桃園市機師職業工會7月16日發起罷工投票，截至昨日投票率已過7成，幾乎宣告取得罷工權，交通部長吳宏謀日前表示要與勞動部商談「罷工預告期」，引來工會不滿，認為部長只想著「不要罷工」，無意了解基層訴求，今（31）到交通部抗議官方挺資方。

機師工會目前有華航會員約870人、長榮會員約540人，罷工投票時間自7月16日至8月6日晚間7時止，依目前投票率超過7成來看，工會極有可能在8月7日開票後，取得罷工權。

有航空業者認為，歐洲航空公司雖然常有罷工，但會明確預告時間及人數，盡量減低旅客不便，台灣不能只學一半。吳宏謀日前也表示，會找勞動部討論罷工預告期，但這一番話引起勞方不滿，認為勞資已經談了這麼久，新部長第一件事竟然是談罷工預告，凸顯他並不想認真了解勞方所提出的訴求。

「我們都有談的空間。」機師工會理事長李信燕說，並非要資方全盤接受所有訴求，資方退一步，勞方或許也會退一步，但目前看不到資方讓步。她強調，現行法規雖然沒有規定罷工要有預告，但工會會自己預告，時間至少3天以上。

機師工會理事陳祥麟指出，工會過去不走陳抗路線，是希望透過和平來與資方協商，結果卻換來公司的拖延戰術，工會提出數10條訴求，2年來實際談得的一隻手數得出來，才逼他們走上罷工一途。

華航稍早澄清，公司在勞資協商上力求務實積極，2017年已逕先履行雙方達成共識但尚未簽訂團體協約的事項，例如試行大陸夜航班機返台翌日排休、國籍機師優先升轉訓、取消轉訓延長服務年資等6事項。2015年、2016年也達成11項協議，公司不曾放棄與工會協商的機會，華航願意在部分議題上讓步，並在爭議議題上敞開大門，工會不能以資方未「全盤接受所有條件」，就說資方拒談。

長榮航空則聲明，尊重機師工會行使合法的工會權益，但仍希望在可行、合理的範圍內，雙方能持續理性溝通協調。有關於飛安相關議題，長榮願意由負責專業技術與飛安管理的資深機師群，邀請民航局與勞動部代表參與，和機師工會代表及未加入工會之機師代表，共同進一步討論，若機師工會願意繼續協商，應可很快取得具體結論。

至於機師工會指控長榮航空打壓罷工，長榮解釋，依交通部與民航局要求，公司須妥善規畫一旦發生罷工情況的應變措施，因此對機師發放調查問卷，內容均為自願填寫，絕無影響、妨礙、或限制機師工會活動。

(中時 )

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