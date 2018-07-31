石雕人才培訓成果發表會 學員們提供吸睛創作

花蓮縣文化局推出石雕人才培訓營，學員們在結業式中致贈指導老師黃河（右1）、林立仁（右2）感謝卡。（范振和攝）

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范振和
參加花蓮縣石雕藝術營人才培訓計畫的6位學員，站在目己的照片前留影。（范振和攝）
花蓮縣文化局推出石雕人才培訓計畫，結業式會場有展出學員們的創作模型。（范振和攝）
參加石雕人才培訓營的吳宜倫創作的 「守護神」，將獅子擬人化後，有父親的神態。（范振和攝）

花蓮縣文化局推出第三屆「石雕藝術營人才培訓計畫」，31日上午舉行結訓成果發表會，6位學員吳宜倫、曾薇如、吳奕璇、林廷翰、李伯元及黃暐翔，短短一個月研習，展示的創作品吸睛之至。

吳宜倫創作「守護神」、曾薇如「奶油幾何─圓」、吳奕璇「圓圓滿滿」、林廷翰「習慣的痛」、李伯元「尋」、黃暐翔「空洞」，6位學員上台發表感言前，不忘致贈指導老師黃河、林立仁、王標感謝卡。

國有財產署北區分署花蓮辦事處主任吳泰焜以女兒吳宜倫為榮，在台下默默祝福，吳宜倫說，他將獅子擬人化，沒想到雕出父親的神態；另一學員李伯元雕的「尋」，很多人愈看愈像他本人。

文化局副局長曾之妤指出，石雕創作需要熱情，成立10餘年的石雕協會，已培育不少國際級的高手，她希望有更多年輕人加入石雕創作行列。石雕協會理事長鄭詠鐸期盼將來協會能看見學員的名字。

指導老師黃河說，他爸爸曾經反對他從事辛苦的石雕創作，也曾告誡他女兒：「將來如果嫁給石雕創作者，會打斷妳的腿！」不過，他終生以石雕家為榮。林立仁則說，他看見學員認真學習，提供溫暖的回饋，大為感動，歡迎學員們常回花蓮「娘家」，不必擔心石材與工具，他都樂意供應。

(中時 )

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