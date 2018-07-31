綠營民調 年底民進黨縣市議員支持度 輸給國民黨

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綠營色彩的新台灣國策智庫今公布「2018縣市長、議員選舉與2020總統大選」選情評估民調結果，支持國民黨29.9%勝過民進黨22.9%，民進黨只在台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、新竹市勝出。

民調顯示，2018年民眾支持哪個政黨所推出的縣市長候選人，民進黨38.6%、國民黨29.5%、無黨籍10.5%、民國黨0.4%。

在支持哪個政黨所推出的縣市議員候選人部分，國民黨29.9%、民進黨22.9%、無黨籍3.6%、時代力量2.5%。

在2018年民眾支持哪個政黨所推出的縣市長/縣市議員候選人，民進黨只有在台南市45.8%、高雄市30.0%、嘉義縣27.3%、屏東縣42.6%、新竹市26.3%. ，其他縣市全部輸給國民黨 。

年底選舉縣市長在看好度上，新北市長選舉看好度：侯友宜55.1%贏過蘇貞昌28.5%；台北市長選舉看好度柯文哲64.4%、丁守中12.8%、姚文智8.8%；台中市長選舉看好度為林佳龍54.3%、盧秀燕31.4%。

北社社長李川信認為，新北市及台北市兩大黨落差不會很大，新北市選民期待政黨再輪替，但蘇貞昌是回鍋者，一般民眾比較不能接受，侯友宜也當副市長，朱立倫民調也沒很好，侯卻不受影響，可能民進黨支持者還沒招回；至於台北市一向會出現政治金童，如王建煊、趙少康，但金童會褪色，要經得起考驗；不過他認為，台北市柯文哲不論選輸或贏，應都會挑戰2020總統大選。

東華大學教授施正鋒表示，看起來柯文哲已經全力再攻，看起來就像是一部坦克車，姚、丁好像在比慢，他想要跟姚文智說一聲，病人血壓太低，不要怪血壓機是不是進口的，不要怪護理師是否國立，也不要怪醫生不是台大醫學院不是畢業人，不要怪委託單位有沒有中資，這很不禮貌。

(中時 )

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