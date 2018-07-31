砸300億！印度要買美NASAMA-II新型防空系統

印度有意斥資10億美元向美國購買NASAMA-II防空系統。(圖/孔斯貝格公司官網)

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中時電子報

就像美國華盛頓和俄國莫斯科已經為國家打造了堅固的飛彈防空系統一樣，印度正在尋求建立一套足以保衛國內各大城市的先進防禦系統。印度官員日前宣稱，有意斥資10億美元(約新台幣300億元)向美國購買NASAMA-II防空系統。這套系統包括MPQ-64哨兵雷達、近中程飛彈、飛彈發射車、火力分配中心和指揮控制部門。主要功能在於探測、跟蹤和擊落空中威脅目標。

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根據《印度人報》(The Hindu)報導，印度有意向美國購買與挪威聯合研發的先進地對空飛彈防禦系統(NASAMA-II)，估計將斥巨資10億美元。這套系統可以成功保護首都新德里，避免發生類似像美國紐約世貿中心的911恐怖攻擊事件。

NASAMA-II挪威先進地對空飛彈系統是由美國雷神公司(Raytheon)和挪威孔斯貝格防衛與航空公司(Norwegian Company Kongsberg Defence & Aerospace)聯合生產。這套NASAMA-II防空系統是NASAMA的升級版本，裝備了新的3D移動監視雷達和12個飛彈發射器，因此可以對空中不明攻擊物做出更快的反應。除了挪威以外，北約4國也都引進了該系統。

報導說，印度正在積極部署一個多層防護的空中網路，可以充分保護新德里等各大城市，免受戰機、飛彈和無人機的突發攻擊。除了近程和中程防空以外，印度也正在向俄羅斯採購S-400遠程防空系統。同時印度還打算開發一種本土彈道飛彈防禦系統，預計很快就會進行第一階段的部署。

(中時電子報)

文章來源：India plans to buy missile shield from U.S.

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