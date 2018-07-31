培養櫻花達人 台中市開設櫻花照護班

2018年07月31日 14:01 中時 盧金足

選種、選地、種植一條龍！台中市開設櫻花照護班。（圖／台中市府提供）

台中市政府建設局開設「櫻花照護專班」，聘請專業講師提供櫻花從選種、選地到種植一條龍的培育方法。建設局主任秘書白玨瑛31日於開訓典禮表示，台中市的市花是山櫻花，雖然擁有最適合種櫻花的條件，但櫻花照顧起來仍然不容易

，台中市成立櫻花班，提升全市公園及綠地所種植櫻花的養護品質，營造更多高品質的賞櫻景點。

台中市納入台中市賞樹百點的賞櫻景點包括新社櫻木花道、新社大南櫻花坡、新社白毛台櫻花林、新社興社街一段的櫻花秘境、太平麗園公園、北屯文昌國小的前門和側門、后里泰安派出所、和平的桃山部落、太原賞櫻廊道與南區福順公園等景點。

市府未來都會聘請專家提供櫻花照護專業諮詢與技術指導，建設局也會視地方需求，逐年編列預算進行棲地環境改善與建置櫻花步道，打造賞櫻打卡熱點。

建設局表示，首屆櫻花班邀請的講座有來自中興大學園藝學系的助理教授陳錦木、曾榮獲神農獎且成功培育出屬於台灣的「洲府枝垂櫻」的櫻花達人-彰化芬園鄉花卉產銷班第一班的張洲府，分享「櫻花維護管理實務」。

多名櫻花種植領域達人講課，吸引約60人踴躍參訓，研習主題為櫻花種植與管理問題，藉由專題分享提出實務管理小撇步，讓與會人員吸收最新資訊。

(中時 )