《全台最速報》合體納豆直播提問超犀利 侯友宜這樣說...

《全台最速報》合體納豆直播提問超犀利 侯友宜這樣說...

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎合體納豆直播提問超犀利 侯友宜這樣說...

國民黨新北市長參選人侯友宜30日晚間與外甥納豆合體直播，逗趣提問引發網友熱議，侯友宜31日與里長拍攝宣傳照時直呼「讓我冒冷汗」，納豆沒大沒小都不怕被他罵，尤其要他表演怎麼對太太撒嬌，讓他不知該怎麼回答，下次是否有機會再與納豆合體，侯友宜直言「他要忙著交女朋友」，恐怕請不到。

◎規畫4路線 韓國瑜北上宣傳高雄觀光

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今北上開記者會，規畫4條輕旅遊路線、宣傳高雄觀光。他直言，今年高雄觀光業特別辛苦，各行各業也都比較蕭條，如果大家願意到高雄走走，對在地經濟就是種幫助。

◎醫療後送直升機 8/1正式駐地澎湖

離島澎湖醫療品質奠定新紀元，爭取10多年的醫療後送直升機將於8月1日正式進駐澎湖縣，全新「空中勞斯萊斯」阿古斯特AW169直升機將肩負起緊急醫療後送任務，澎湖醫療品質再提升。

◎兒童椅藏千萬海洛因磚 剛進台灣就被逮

價值上千萬元的「原裝進口」海洛因磚竟藏在車內的兒童安全座椅下？！台中市警局烏日分局執行安居溯源專案，追查疑為毒品「經銷商」的王姓男子，30日在南屯區中和巷、以5車夾擊方式逮獲王男，並起出剛進口、尚未拆封的5塊海洛因磚，價值至少1500萬元。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！

更多新聞請看中時電子報

綠營民調 年底民進黨縣市議員支… 蔡英文訪奇美博物館 高思博大門…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。