《全台最速報》合體納豆直播提問超犀利 侯友宜這樣說...

2018年07月31日 12:18 中時電子報 綜合報導

◎合體納豆直播提問超犀利 侯友宜這樣說...

國民黨新北市長參選人侯友宜30日晚間與外甥納豆合體直播，逗趣提問引發網友熱議，侯友宜31日與里長拍攝宣傳照時直呼「讓我冒冷汗」，納豆沒大沒小都不怕被他罵，尤其要他表演怎麼對太太撒嬌，讓他不知該怎麼回答，下次是否有機會再與納豆合體，侯友宜直言「他要忙著交女朋友」，恐怕請不到。

◎規畫4路線 韓國瑜北上宣傳高雄觀光

國民黨高雄市長參選人韓國瑜今北上開記者會，規畫4條輕旅遊路線、宣傳高雄觀光。他直言，今年高雄觀光業特別辛苦，各行各業也都比較蕭條，如果大家願意到高雄走走，對在地經濟就是種幫助。

◎醫療後送直升機 8/1正式駐地澎湖

離島澎湖醫療品質奠定新紀元，爭取10多年的醫療後送直升機將於8月1日正式進駐澎湖縣，全新「空中勞斯萊斯」阿古斯特AW169直升機將肩負起緊急醫療後送任務，澎湖醫療品質再提升。

◎兒童椅藏千萬海洛因磚 剛進台灣就被逮

價值上千萬元的「原裝進口」海洛因磚竟藏在車內的兒童安全座椅下？！台中市警局烏日分局執行安居溯源專案，追查疑為毒品「經銷商」的王姓男子，30日在南屯區中和巷、以5車夾擊方式逮獲王男，並起出剛進口、尚未拆封的5塊海洛因磚，價值至少1500萬元。

(中時電子報)