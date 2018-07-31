丁守中推首波育兒牛肉 一校一公托 一里一親子館

2018年07月31日 12:35 中時電子報 綜合報導

台北市長選戰激烈，國民黨台北市長參選人丁守中推出首波政策牛肉，主打幼兒托育政策，以「廣設公共托育」為核心，強調現有補助政策繼續進行外，更要落實一校一公托、獎勵企業設置公托、規劃捷運站周邊設置公托、放寬育兒津貼適用家庭、一里一家庭福利服務中心(親子館)、針對中低收入戶等弱勢家庭發放五千元奶粉、尿布補助券等，希望減輕父母的經濟負擔，讓家長生得起、養得起。

丁守中也批評，柯文哲市長之前承諾台北公私托比例要達到7比3，但近4年過去，公私托比例卻還是3比7，公托覆蓋率僅1.5%，政見完全跳票。至於他自己則有信心上任一、兩年就能完成一校一公托政策。財源部分則可透過捷運周邊土地開發案、容積銀行等創造財源，自己對創收財源部分有絕對信心。

台灣雙薪家庭接近6成，台北市比例更高，使幼兒托育成為許多父母頭痛問題。丁守中今天邀請擔任競選總幹事的立委王育敏、台大教授馮燕，以及4對親子，一起推出幼兒托育政策。丁守中除主張讓想進公托的幼兒不需抽籤都能進公托外，也特別提醒行政院育兒津貼及托育補助即將上路，但新制定義不清楚，很多變成公托化、公共化、公社化，造成很多托育保母相當憂心，這是很大的危機。

政策內涵方面，丁守中表示，父母最希望解決就是托育問題，因此他的6大政策以廣設公共托育作為核心，他也主張，因受到少子化影響，各校學生大幅減少，以雙園國中為例，100個學生有100多間教室，而老松國小過去是萬人國小，如今只有458個學生。因此他主張將國中小閒置教室改作公托，做到一校一公托。

他說，除了讓想進入公托的孩子都不需要抽籤之外；還可以推動設置一校一樂齡托老中心，鼓勵爺爺奶奶帶著孫子一起上課，中午還提供營養午餐，減輕家長負擔。到時如果家長工作時間晚了，由爺爺奶奶幫忙照顧孫子或帶孫子回家，年輕夫婦的壓力會更輕一些。

他也強調，將仿效國際各城市先例，透過減免土地稅、房屋稅或增額容積獎勵方式，鼓勵企業設置公托，並利用捷運聯開案，增設公眾或公益性空間，普設托育中心；他也認為，透過增額容獎都更，將可望在每個里爭取200坪以上空間，做到一里一家庭親子館，類似作法並不困難。

另方面，丁守中表示，為補足目前2歲到3歲的托育與補助空窗，將全面放寬育兒津貼適用家庭，做到「一里一家庭福利服務中心」，托兒、托嬰、托老一次包辦。同時針對中低收入戶及弱勢家庭出生的嬰兒，每月發放五千元奶粉食物券、尿布券，減低中低收入及弱勢家庭的負擔。

(中時電子報)