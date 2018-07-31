北農遭罰115萬 吳音寧：北市府不應逕自開罰

2018年07月31日 12:53 中時 吳堂靖

吳音寧表示，盼討論回到實質面、農產運銷等面向，而不是過度的政治化。（吳堂靖攝）

財建委員會31日召開工作報告，北市府持股的四大公司列席報告，但北農僅有總經理吳音寧現身，會中議員猛轟吳音寧不到議會質詢，鍾小平更動用表決方式將吳轟出門，會後吳對北市府以「索資未果」為由向北農開罰115萬回應，吳音寧強硬表示，「北農均提供資料給市場處，若議員沒有收到資料，可能是市場處沒有提供給議員」也指出若市場處不滿意，北農都可以改善，而不是逕自開罰。

會後吳音寧受訪針對臉書影片、北農遭罰115萬等議題回應，她表示，議員提到先前北農影片被視為挑釁國會，其實是因為6月5日北農受到外界誤解，我們認為可以製作一個澄清的影片，讓大家知道休市、業務推廣費如何運作，只有幾秒鐘的時間提到議會備詢的事情，沒想到被特別挑出來，絕對不是挑釁議會，最主要是向社會大會澄清。

另外，針對北市府以索資未果對北開罰115萬一事，吳音寧指出，議員索資只用一只傳真單，希望市場處基於監督、考核、審查相關的業務能有個程序，不要只是一張傳真單，上面也沒有機關名稱，就要把所有的資料提供給市場處，這樣會有資料外洩的問題。

吳音寧表示，希望一切是按照程序來，所以北農回覆市場處都有往返的公文，並非如議員所講的，沒有收到資料，如果沒有收到資料可能就是市場處沒有提供給議員，或是市場處覺得資料不滿意，北農都可以改善而不是逕自開罰。

吳音寧表示，週一也正式回文給台北市政府，希望能就合法的規範進行，所以我們就開罰這件事，仍保持據理力爭的情形，希望北市府可以理解北農的態度和真實狀況。

媒體詢問對於遭到議員砲轟出場是否因此動怒，吳音寧否認，剛剛的情形相信大家都看到了，對於無法報告覺得可惜，誠摯希望回到實質面、農產運銷討論，而不是過度的政治化。

(中時 )