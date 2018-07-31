花蓮縣海岸線侵蝕嚴重 水利署會勘達成改善共識

水利署第九河川局長顏嚴光（左）陪同專家學者會勘海岸侵蝕嚴重區段。（第九河川局提供）

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范振和
經濟部水利署派員會勘花蓮縣部分海岸侵蝕嚴重區段，達成改善共識。（第九河川局提供）

花蓮縣部分海岸線侵蝕嚴重，經濟部水利署總工程司陳肇成偕同第九河川局長顏嚴光等人會勘後，決議將未列入防護區的區段，統統納入改善項下考量，以維民眾性命財產安全。

顏嚴光指出，內政部已於2015年公布施行海岸管理法，花蓮縣劃為二級海岸防護區，沿線有37.9公里海岸侵蝕區段得改善，但九河局傾聽民意後，認為規劃案不足有效保護海岸，還有不少區段應列入改善考量對象。

於是，陳肇成等專家學者一行人，30日由顏嚴光陪同實地會勘，從秀林鄉立霧溪南岸至豐濱鄉豐濱溪海岸段，總長約20公里也應納入改善範疇，水利署認同後，31日邀集縣府、鄉鎮公所、公路局、港務局等單位會商達成改善共識，將提供縣政府擬訂海岸防護計畫應用參酌。

顏嚴光表示，由災害整合分析結果顯示，花蓮地區以海岸侵蝕災害為主，而海岸的保護措施，以確保防護設施功能，加強消波緩衝維護與海岸穩定維持為原則，以北濱及化二海岸沒為例，為減緩沙灘流失並促使沙灘回淤，需於北濱進行人工養灘及其成效監測等非工程措施，各項事業計畫從2021至2025年，約需防護預算2億4千餘萬元。

(中時 )

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