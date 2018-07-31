洋垃圾進口？李應元：別國不要的 我們也不要

2018年07月31日 13:06 中時 廖德修

環保署今（31日）舉行「循環再生-回收基金20周年展」，行政院長賴清德應邀致詞時讚揚台灣廠商協助處理國外寶特瓶，抽絲做成球衣、球鞋，今年世足賽一半球隊就是穿這種回收材質裝備，這是否意味台灣歡迎「洋垃圾」進口？環保署長李應元表示：「別的國家不要的，我們也不會要。」產業若有原料需求，「進口與否完全操之在我，不會造成環境負擔。」

外界關心的是一年來中國大陸實施禁廢令，歐美垃圾無處去，也造成台灣進口國外廢塑料數量增加，恐將產生更大的環保壓力。李應元說，過去台灣曾經長期從國外進口廢五金，業者任意加以焚燒提取其中的物料，結果台南、高雄交界處的二仁溪兩岸嚴重汙染，如今國內早已禁止進口廢五金。簡單來說，像這種骯髒的、棄置在地上的廢料，站在環保署的立場絕不允許進口。

李應元強調，對於國外的廢棄物進口，環保署的原則就是禁止，不支持業者進口，也會與財政部及海關聯繫，加強查緝外來廢棄物。至於寶特瓶的回收、再利用則比較特別，由於在國內已行之有年，產業結構也比較完整，以廠商的處理能力，應可符合循環經濟的模式，不致增加環境的負擔。

李應元解釋，以廠商的實際需求來看，除了在台灣本地的50億支回收寶特瓶，可能還須再從國外進口寶特瓶，切碎抽紗製成其他產品，這一點與洋垃圾並不相同。環保署會再與經濟部研議，先了解目前國內相關產業的用料需求量，每年還需要從國外進口多少？前提是不會增加環境負擔，才會在特許的條件與管道下同意進口。

(中時 )