兩岸大學生職能競賽 龍華跨領域團隊獲一等獎

2018年07月31日 13:06 中時 楊宗灝

龍華科技大學跨領域學生團隊「智能空淨管家」，暑假期間赴陸參加首屆兩岸大學生職業技能大賽―京台大學生創新創業比賽，在眾多學生團隊激烈競逐下，通過嚴謹審查及現場發表綜合評價等層層考驗，與北京聯合大學共同榮獲一等獎榮耀。

龍華科大「智能空淨管家」創業團隊，由應用外語系趙娟黛老師領軍，成員包括應外系劉名瑜、陳琪華、財金系蔡妍昕、文創系潘錦濤等跨領域學生組成，代表龍華赴北京參加兩岸青年交流合作北京峰會，以及首屆兩岸大學生職業技能大賽等活動。

團隊順利通過初、複賽書面審核，晉級決賽。在決賽答辯中，每隊有15分鐘時間，包括陳述、答辯兩個步驟。同學們透過穩健台風，精準清晰的分析市場與行銷策略定位，讓在座評審印象深刻，最後在多組參賽隊伍中脫穎而出，與北京聯合大學共同榮獲一等獎榮耀。

文創系同學潘錦濤認為，兩岸在經濟、學術上有非常多交流的機會，大陸目前有許多對台灣青年的優惠政策，可以促進雙方的發展，創造兩岸青年新機遇。

龍華科大校長葛自祥指出，學校積極推動三創教育，並鼓勵同學參加創新創業競賽，使其有機會將所學發揮，對人才培育有正面助益。近年積極推動學生創新創意創業有成，共培育出十多個學生創業團隊，學校並協助學生將創新、創意研發成果，轉化為專利智財權，進而技轉商品或自行創業，協助青年創業邁向第一哩路。

(中時 )