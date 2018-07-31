建商船打不過中韓 日重工業搶造軍艦

2018年07月31日 13:08 中時電子報 楊幼蘭

日本新型神盾艦「摩耶」號7月30日下水，對於因液化天然氣（LNG）船訂單減少，而陷入困境的大型造船企業日本海事聯合來説，這將是捲土重來的良機。

據日經中文網7月31日報導，日本在建造商船方面落後中、韓，重工企業依賴政府的趨勢日趨明顯。

「摩耶」號的標準排水量為8200噸，比先前的「愛宕級」高出450噸，體型更大。艦上除了配備能與艦船和飛機即時交流目標信息的協同作戰能力(CEC)系統外，還加強了因應低空攻擊的能力。「摩耶」號採用電動馬達推進器，不僅致力降低維護成本，也匯集了大量最新技術。

日本海事聯合正在擴張大型艦艇業務，目前它已連續打造了4艘大型直升機護衛艦，而其中「出雲」號可能部署新型F35B戰機。此外，它還開始涉足原本被三菱重工壟斷的神盾艦。日本海事聯合2015年獲得「摩耶」號的訂單，2016年度繼續獲得同型艦的訂單，而2艘的採購額達1,621億日元（450億台幣）。

截至2018年3月，日本海事聯合2017會計年度因LNG運輸船訂單減少和匯兌損失，出現了約700億日元（約193億台幣）的虧損。而在主力的商船業務方面，由於與中韓競爭白熱化，打造大型艦船是為了彰顯技術實力，提升品牌號召力，因此無論如何都要獲得訂單。每艘造價超過800億日元（220億台幣）的神盾艦對銷售額約在3,000億日元（近830億台幣）的日本海事聯合來説，對於提高開工率也十分重要。

當然，致力搶單打造艦艇的，並不只有日本海事聯合。錯失神盾艦訂單的三菱重工攜手三井E＆S造船，獲得了從2018年度起連造8艘小型護衛艦的訂單，報了日本海事聯合一箭之仇。而具備護衛艦建造能力的其他日本重工企業的商船業務也陷入低迷，而訂單額達商船數倍，甚至十多倍的艦船，正成為它們支撐經營的支柱。

分析指出，日本綜合重工企業的商船建造業務充滿危機，據日本船舶出口組合統計，4～6月遠洋商船的建造合同要比上年同期減少28％。放眼全球，新造船的訂單量低迷，其中貨櫃船和LNG船的訂單大都被中韓企業奪走。

而涉足護衛艦建造的各重工企業擁有許多具備較高設計能力的人才，由於人力成本較高，在沒有太大技術差異的商船建造領域，其實無法發揮成本競爭力。日本大型重工企業高官在衡量現實後指出，「將積極爭取能確保一定程度工作量，並在交付後也因修理和檢查，而可望獲得定期收入的艦船訂單」。

日本政府考慮到中國的海洋戰略，正在將預算投向島嶼防衛。有分析認為，日本護衛艦的建造與維護也將增加，因此目前能確保工作量。不過，縱使自衛隊採用最新技術的艦船，由於競爭激烈，業者也愈來愈難以獲得高收益。有專家指出，「摩耶」號因競爭性招標的影響，勉強實現盈利。

(中時電子報)