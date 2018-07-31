利澤簡老街 8月4日上演露天懷舊電影院

2018年07月31日 13:09 中時 李忠一

為了宣傳露天懷舊電影院活動，永安宮主委黃適超踩著三輪車沿著老街宣傳。（李忠一攝）

宜蘭縣政府文化局為推廣國家電影修復的早期國片，特別辦理露天懷舊電影院活動，8月4日晚間7時將在五結鄉利澤簡老街的利澤戲院前，放映《超級大國民》，五結鄉公所、利澤社區發展協會、永安宮還特別準備涼水點心，邀請鄉親感受不一樣的夏日夜晚。

露天懷舊電影院共同主辦人、永安宮主委黃適超表示，老街上的利澤戲院是老一輩的共同回憶，擁有一座戲院的利澤簡老街過去是宜蘭縣溪南地區的發展重鎮，早期還流傳「庄仔看戲吃肉，利澤簡看戲換打」的俗諺，意指來利澤簡買票看歌仔戲或看黑白電影，遇到利澤簡的熟人，都會主動拍肩打招呼，邀請到家裡吃飯喝茶。

文化局表演藝術科科長吳緯婷表示，宜蘭縣政府與國影中心合作，精挑細選懷舊電影，邀請大家在老戲院前欣賞電影。配合活動的舉行，五結鄉公所在當天準備200份特色美食兌換券，鄉長簡松樹盼鄉親能造訪利澤簡老街，一起看電影、嘗美食。

此外，利澤簡文促會提供童玩 DIY，適合親子同遊逛老街，利澤國際偶戲村的戲偶「桑妮」 與「飯糰」也會參與露天懷舊電影院活動，要陪鄉親一起在老街上看電影。

除了8月4日的《超級大國民》，8月11日晚間7時在宜蘭市碧霞街有放映《月光大俠》，8月18日傍晚6時30分南方澳北濱公園有《王哥柳哥遊台灣》，8月25日晚間7時頭城大里老街有《彩雲飛》。

(中時 )