高鐵回數票搭滿8次 限時加贈5折自由座購票

高鐵回數票搭滿8次，限時加贈5折自由座優惠。（資料照片）

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台灣高鐵公司為感謝旅客對回數票的支持，推出「回數票搭乘滿8次限時回饋」優惠活動，自9月1日至10月31日期間購買（含續購） 回數票，且於10月31日前搭乘滿8次者，便可於11月30日以前，至高鐵各車站售票窗口，以5折優惠價換購與回數票相同搭乘區間自由座車票一張。

台灣高鐵公司表示，「回數票搭乘滿8次限時回饋」活動期間，旅客在回數票效期內第8趟旅次用畢後，即可獲得「換購半價自由座車票」資格。提醒欲換購的回數票旅客，換購期限至11月30日止，所換購的半價自由座車票需於換購當天使用，且搭乘區間需與原持回數票卡相同，一經兌換恕無法變更；兌換後如欲退票者，將不返還優惠資格。

同時，高鐵公司也提供持回數票旅客貼心服務，每次進出車站閘門時，螢幕會自動顯示票卡剩餘旅次與使用效期，旅客可於使用時留意所持回數票資訊，並提早規劃續購，即可享有5折回饋。

台灣高鐵為滿足經常固定往返南北兩地需求的旅客，自2010年7月起推出回數票，票價相當於標準車廂對號座全票的85折，啟用後45天內，可搭乘任一車次自由座8次（相當於來回4趟）往返指定區間，且憑票卡感應即可直接進站搭車，兼具省錢與便利的優點。

台灣高鐵回數票為記名票卡，有意購買回數票的旅客，可於高鐵企業網站回數票專頁下載記名卡申購單，或至各車站服務台索取申購單；欲知更多回數票相關資訊，歡迎至高鐵企業網站查詢。

(中時 )

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