觀眾錄影「乾等」7小時 《綜藝大集合》發聲明回應

《綜藝大集合》出外景遭觀眾爆料。（圖片提供：民視）

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民視《綜藝大集合》上周台中霧峰錄影，製作單位透過一名女子幫忙找了3、4位運動員上節目錄影，一群人特地從北部南下台中，結果「乾等」7小時，遭製作單位告知「不錄了」，讓該名女子氣不過，在學生社群網站「Dcard」爆料，據報導指出，該名女子與友人早上9點就出現霧峰的錄影現場，一直到下午4點都在旁等候，後來該女子友人跑去找製作單位，才知道對方根本沒有安排他們錄影，讓該女子氣到大哭。

《綜藝大集合》遭爆觀眾錄影 「乾等」7小時

消息傳出後《綜藝大集合》製作單位也出面發表聲明表示：「製作單位在現場已經有跟這位同學解釋可能無法參與遊戲，她也在現場表達『沒關係』，製作單位才建議她參與其他單元，同行友人還有拿到6000元獎金，因電視作業變動快速，很遺憾還是有造成對方不諒解，製作單位會再檢討，往後與錄影民眾細節將會嚴謹再嚴謹。」

電視台方面表示， 製作單位於6月22日在網路上得知A、B同學為跳高選手，過程中製作單位跟A同學告知可以邀請同學來參賽，人數無上限，並未強制要求對方要帶30位，後來才來了另外B、C同學，7月3日錄影前一天，製作單位告知A同學當天還有其他遊戲，可以讓同學們一併測試，並且告知遊戲能否上場，會考量遊戲能力與效果，沒想到錄影當日有讓A、B同學於跳高遊戲區試跳，C同學請他到另一遊戲區做測試，製作單位有告知A同學經過測試後，由於遊戲成績不盡理想，考量節目效果後告知對方遊戲無法玩到，A同學知道並表達沒關係。B同學在錄影當天是有參與節目拿到獎金。

錄影完後一週，製作單位也接到A同學姐姐的訊息反應，當天怎麼會沒參加也錄影，「而製作單位也跟A同學的姐姐說做了很多方向的討論跟盡力想做好一切，但錄影變動因素影響，加上錄影當天下大雨，沒達到對方期望的內容，請他們原諒。」

(中時 )

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