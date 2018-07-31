興隆公宅明起開放申請　1房型月租最低2100元

2018年07月31日 13:50 中時 林縉明

北市興隆公宅一期二區明起開放申請，都發局今開放媒體拍攝樣品屋，一房型每月租金若適用房租減免，月租金僅需2100元。（林縉明攝）

北市興隆公宅一期二區明起開放申請，都發局今開放媒體拍攝樣品屋，一房型每月租金若適用房租減免，月租金僅需2100元。（林縉明攝）

北市文山區興隆公共住宅一期二區510戶上月完工，都發局將於8月1日至17日開放民眾申請出租，樣品屋今天提前曝光，分為一房型、二房型、三房型，除保留153戶提供安康平宅現住戶、35戶青年創新回饋、117戶設籍北市民眾等，另保留3成戶數提供設籍文山區滿一年以上民眾申租，每月租金依房型最低7100元、最高21100元，另有三階段租金補助。

興隆公宅一期二區鄰近木柵公園、文山運動中心、在興中小學、景文高中等，周邊生活教育機能完善，分別為地上11層級22層建物，3樓以下做為公辦民營老人日間照顧中心、公辦民營托嬰中心等社福機構，戶外公共空間有景觀空橋、農園等設施。

台北市長柯文哲今天前往興隆公宅一期二區視察樣品屋，針對選前提出「4年2萬戶公宅目標」遭質疑跳票，柯文哲今受訪強調，蓋一個房子開始到蓋好要3年，而且溝通協調要花更多時間，可以做到近2萬戶開工就很厲害了。

都發局指出，興隆公宅一期二區一房型月租金7100至9400元，二房型1萬2300至1萬7600元，三房型為2萬1100元，其中以一房型272戶占總戶數最多。

凡年滿20歲，在北市設有戶籍或未設籍但於北市就學、就業，且其家庭成員無於北市、新北、基隆、桃園持有自有住宅，家庭年收入低於145萬者皆可提出申請，因保留在地戶、安康平宅改建戶、青創回饋戶等，中籤率預估約5%。

(中時 )