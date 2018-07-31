摩天輪下看免費露天電影 麗寶Outlet8月嗨翻天！

麗寶Outlet推出摩天輪下看免費露天電影活動。（陳淑娥翻攝）

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麗寶Outlet 8月推出一系列免費電影。（陳淑娥翻攝）
麗寶Outlet 1F國際展演廳舉辦AS萬雙女鞋年度特賣。（陳淑娥翻攝）

麗寶Outlet Mall推出全台獨家《摩天輪星光電影院》，8月份每逢周三及七夕情人節(17日)夜晚，包括《神偷奶爸3》、《海洋情緣》及《愛情摩天輪》等精彩影片完全免費。此外，也有好吃的西餐及適合大肆血拚的女鞋特賣，滿足民眾多元需求。

麗寶Outlet Mall暑期活動精彩連連，繼第一發全台首展《反應過激的貓》，一個月展期創下超過50萬人次參觀記錄，業者趁勝追擊，第二發在8月份推出全台獨家《摩天輪星光電影院》，在全台最大摩天輪《天空之夢》下的夢之城廣場上演喔。

麗寶Outlet Mall表示，8月份每逢周三及七夕情人節(17日)夜晚推出免費露天電影，包括8日《神偷奶爸3》、15日《海洋情緣》、17日(七夕情人節)《愛情摩天輪》、22日《萌牛費迪南》及29日《可可夜總會》。

此外，父親節將屆，麗寶Outlet Mall特別舉辦「老爸有夠ㄓㄠˋ(照)」活動！即日起至8/8只要和老爸一起到館內任一地點拍照，上傳麗寶Outlet FB就有機會抽到人氣義式餐廳《黛麗佐手》價值1680元熟成牛排一客，慰勞辛苦的爸爸們。

看電影、吃大餐還不能滿足！館內1F國際展演廳更舉辦「女鞋第一品牌AS集團 中部獨家特賣，萬雙3.5折起的年度特賣」活動，即日起至8/12止，於館內購買任一雙打3.5折、2雙即享2.5折，另有每日限量鞋款只要666元，搶到就是賺到喔！

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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