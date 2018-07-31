網球》退休後誰接棒？ 納達爾點名這兩位

2018年07月31日 13:26 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

西班牙職業男網名將納達爾（Rafael Nadal）和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）兩人已經是30幾歲的老手，目前仍分佔世界第一、二位，還沒被後浪超越，被問到未來高掛球拍之後，誰能頂上兩位天王的位置主宰職業男網，納達爾點名21歲德國「小鮮肉」小祖維瑞夫（Alexander Zverev）和加拿大19歲新秀沙普瓦諾夫（Denis Shapovalov）。

納達爾與費德爾已經統治職業男網超過10年，兩人加起來的大滿貫單打冠軍已經有37座，不過納達爾已經32歲，費德勒大他4歲，雖然球風成熟、經驗老到是他們仍能維持競爭力的原因，但終究還是要面對卸下球員身分的那一天。

德國小祖維瑞夫（左圖）和加拿大沙普瓦諾夫（右圖）是被看好的職業男網後起之秀。（資料照／美聯社）

納達爾認為，他和費德勒退休之後，為來職業男網會是小祖維瑞夫和沙普瓦諾夫的天下，「我沒辦法點出所有人，但我覺得確實有蠻多後輩相當搶眼，這兩位肯定能取代我跟費德勒，或許他們會在短時間內比我們更優秀，或是我們終究不敵歲月而讓賢。」

納達爾也看好在他開辦的網球學校磨練的同胞後起之秀穆納爾（Jaume Munar）擁有光輝的未來，「穆納爾最近幾個月進步很多，很開心我們學院可以培養出值得期待的西班牙選手。」

(中時電子報)