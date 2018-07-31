旅遊零負擔 業者推軍公教限定「無痛旅遊」

2018年07月31日 13:37 中時 王思慧

因應年金改革七月份上路，易飛網ezfly打造「無痛旅遊方案」，鎖定全國87萬名軍公教族群，祭出免導遊司機小費、現金折扣及免卡分期零利率等優惠措施，總計現省超過1萬元，以原價近8萬元、長達15天的四川稻城亞丁之旅而言，月付6千2就能輕鬆出發，暢遊宛若仙境的山海美景，讓出國旅遊荷包無「痛」感。

自年金改革上路後，至今已屆滿一個月，向來是旅遊市場消費主力的退休軍公教人員，旅遊意願已轉趨保守，且呈「省、精、算」等消費特質。易飛網ezfly副總經理張瑞琳說明，受年金改革影響的軍公教退休人員約42萬人，政策雖以漸進式改革方向進行，但其「被剝奪感」仍強烈，自七月份開始影響也逐漸浮現，退休軍公教訂購旅遊行程轉以「省錢」為第一準則，除會與同業進行比價外，也會特別計算小費支出、折扣優惠或有無贈品等。

經一個月研議，易飛網ezfly決定打造「無痛旅遊方案」，睽違十年之久推出中國大陸不老傳說之旅，主打「南北疆金秋全覽17日」及「稻城亞丁．雲南香格里拉環線15日」兩支長天數樂齡行程。

易飛網ezfly軍公教限定不老傳說無痛旅遊方案，適用對象為全台87萬現職及退休軍公教人員，首先，8月20日前報名即贈司機、領隊、導遊小費，價值最高5,100元；再來軍公教現職或退休人員現5,000元；還享免信用卡分12期零利率。

張瑞琳表示，三項優惠加總現省最高超過一萬元，若搭配免卡分期付款，以「稻城亞丁．雲南香格里拉環線15日79,900元」計算，月付僅6,242元，十分划算。

(中時 )