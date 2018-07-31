馬如風生前最後「聲影」曝光

馬如風和劉秀雯在《風水世家》演夫妻。（民視提供）

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馬如風和劉秀雯在《風水世家》演夫妻。（民視提供）
馬如風和劉秀雯在《風水世家》演夫妻。（民視提供）
兩人在節目中合唱。（取自影片）
馬如風唱得十分投入。（取自影片）
馬如風&劉秀雯 在民視2013年初一特別節目合唱「雙人枕頭」

馬如風日前驟逝，他生前曾拍攝民視《風水世家》，5年前在民視大年初一在特別節目與戲裡「妻子」劉秀雯合唱一首經典歌曲〈雙人枕頭〉，他在鏡頭前第1次獻出「處女唱」，演唱得真情投入，贏得掌聲，如今和親友們天人永隔，令人難過與不捨。

劉秀雯今說，一聽到馬如風離開的消息，全身起雞皮疙瘩，馬如風生前一直以「雯妹」稱呼她，「很遺憾世上又少1個人可以這樣叫我了」。她與馬如風演過母子、夫妻，與馬嫂也相識，「馬嫂是標準賢妻良母，馬哥拍戲，馬嫂很少跟班到現場，都是在家帶孩子」。

她說，印象中只見過1次馬嫂帶兒子、女兒到外景地，那次是因馬嫂擔心馬哥睡眠不足，開車危險，所以馬嫂幫他開車，「馬哥家的小孩都走氣質路線，像爸爸的木訥，也像媽媽的安靜，兒子遺傳到馬哥的帥氣」。

吳皓昇透露，和馬如風還沒合作前，曾在友台的戲穿過馬如風30年前的褲子，「那時候我很訝異，服裝阿姨拿給我的時候，上面寫著馬哥的名字，那個Size好像訂做得一樣，所以當我第1次跟他合作時就很興奮告訴馬哥，從此之後馬哥就把我當兄弟一樣」，他說馬如風完全沒長輩架子，更是非常客氣長輩，馬哥突然離開讓大家很不捨，也希望馬嫂儘快平復心情。

(中時 )

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