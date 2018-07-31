「記憶台灣—梁丹丰寶島風情畫特展」在國圖展出

2018年07月31日 13:39 中時 林志成

國家圖書館即日起至9月2日於該館文教區展覽室及外側川堂辦理「記憶台灣—梁丹丰寶島風情畫特展」，展出梁丹丰關於台灣之畫作，包括油彩、水彩、素描等各類表現約300幅。

在今天開展儀式中，教育部長葉俊榮部表示，梁丹丰年少時經過戰亂，卻還能把自己的理念，利用畫作表達呈現，並且因此豐富我們的文化。他認為，梁丹丰是跨越空間、遠征極地的女性畫家第一人，在觀賞她的畫作時特別感受到畫家是需要獨自旅行的，並透過孤獨的旅行思考人生。

這次畫展值得一提的是畫作中除了大自然的風光美景，還包括了人物速寫，都是畫家在行旅中為偶遇的民眾所作，別具特色！然而，有些畫作或知其名，有些則不知名姓。為此，本館特於畫展中舉辦「尋找畫中人物」的活動，歡迎參觀畫展的來賓們踴躍指認畫作中的人物；一經確認，本館將註記畫作題名外，同時致贈複刻原畫給畫中人物作為永久紀念。

除了展覽之外，國圖也訂於8月11日(周六)下午2時於該館國際會議廳邀請梁丹丰教授進行一場專題演講，講題為「我的繪畫心路歷程」。

梁丹丰幼年即來台北，在台生活繪畫超過一甲子，全台行走，手邊留下了大批關於台灣的畫作畫稿，其數量約近760幅，從台灣的北中南東一直到外島，題材從自然風景到建築、人物、常民生活兼備，豐富精彩。

梁丹丰勤於作畫，國內外展覽逾300次，多為旅行記錄之畫筆屐痕，廣受矚目與好評，作品收藏於柏林東方博物館、維也納應用美術博物館、維也納亞伯仃娜美術館、約旦觀光古蹟部、土耳其文化部、荷蘭海牙Bemeente YK、瑞士日內瓦Indosuez銀行、德國Rade博物館、美國聖若望大學等機構。

(中時 )