提升約僱林管員待遇 林聰賢：盼給專業加給

2018年07月31日 13:46 中時 游昇俯

過去稱作「巡山員」的森林護管員，工作既要面臨深山多變的天候環境，還可能遇上帶槍的山老鼠、盜木者，具有相當危險性，但目前約僱林管員起薪僅2萬6千元，加上特殊勤務加給才有3萬元，農委會主委林聰賢31日參加森林護管員紀錄片《森林護衛隊》首映表示，農委會希望藉由給予專業加給，以朝向與正職技術士同工同酬為目標，提升約僱林管員待遇。

目前全台森林護管員共有1087位，其中正職的技術士起薪約2萬7千元至3萬4千元，但編制中有285位是一年一聘的約僱林管員，本俸只有2萬6千元，遇到山難救援、追緝山老鼠等任務，才有特殊任務作業費2500元的加給，傷亡撫卹也不如技術士有保障。

林務局局長林華慶表示，鑒於林管員工作內容包含野生動植物保育、災難救援、查緝山老鼠等各種專業，且面臨人為及環境各式各樣的風險，目前農委會正與人事總處協調，希望給予約僱林管員內含在月薪中的專業加給，提升他們的待遇。他說，目前許多林管員已將屆齡退休，出現人力斷層，也希望能因此吸引年輕人力加入守護山林行列。

林聰賢表示，目前1087位同仁站在第一線，守護佔台灣國土面積6成的山林，其中四分之一還是約僱人員；因自政府公務人力精簡以來，林務局便只能提供約聘人力職缺，故農委會希望以與技術士同工同酬為目標，提供約僱林管員專業加給。

每年7月31日為「世界巡護員日」（World Ranger Day），為了讓社會大眾認識這群守護台灣山林的無名英雄，了解他們工作的艱辛，林務局特製作發行紀錄片《森林護衛隊》，於今（31）日舉行首映，之後也將在各國家森林遊樂區、生態教育展示館巡迴播映，並發行DVD販售。

(中時 )