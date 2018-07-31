醜媳見公婆？吳音寧「女神」照曝光！網回：哪裡醜

醜媳見公婆？吳音寧「女神」照曝光！網回：哪裡醜？(圖/翻攝自批踢踢)

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中時電子報
/ 綜合報導
2017年6月20日北農董事會會後吳音寧接受媒體訪問。(資料照/陳怡誠攝)
2017年6月20日吳音寧搭計程車抵達北農董事會現場。(資料照/陳怡誠攝)

北農總經理吳音寧日前表態，依法會出席台北市議會工作報告，但不再列席總質詢，台北市長柯文哲今天說「醜媳婦還是要見公婆」。不過有網友在批踢踢PO出一張吳音寧側臉露齒笑、手比六的照片指出「人家覺青女神…哪裡醜？」

台北市議會財政委員會今天舉行工作報告，資訊局、產發局及所屬機關以及4大公司等代表皆列席。柯文哲今天出席「興隆D2區公宅招租」記者會，被問到吳音寧今天終於現身議會，柯文哲說，吳音寧出席工作報告，也是被K得滿頭包，「醜媳婦還是要見公婆，該應付的還是要應付」，認為吳應出席議會總質詢。

網友在批踢踢八卦版回應柯P「醜媳見公婆」說。(翻攝自批踢踢)

有網友在批踢踢發文「為什麼說人家是醜媳婦？我覺得很可愛阿」，還有網友說「其實510並不算醜，雖然不是學姊等級，至少保養有方，我很少看到快50歲的女人，臉上還沒什麼皺紋的，雖然奶小了一點，如果你硬要我選也是OK」。

吳音寧在台北農產運銷公司的「覺青女神」照引發熱議，雖然有網友說「超可愛」，但也有不少網友反嗆「覺青的審美觀都怪怪的」、「來台北看看好不好？照你標準陳菊也是正」、「510就年輕一點的蔡英文，這你可以?」、「女神被羞辱，覺青要爆怒了」。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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