台中》親綠民調顯示 林佳龍真的危險了！

2018年07月31日 13:52 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

新台灣國策智庫31日公布「2018縣市長、議員選舉與2020總統大選」選情評估民調結果，57.7%民眾不支蔡英文總統競選連任。台灣北社社長李川信（左起）、趨勢民調總經理吳世昌、凱達格蘭基金會執行長陳致中、東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒分析民調結果。（王英豪攝）

最新民調顯示，台中市長林佳龍支持度為37.8%，國民黨台中市長候選人盧秀燕則為35.6%，兩人差距以拉近至2%，尤其做出的機構為新台灣國策智庫，其背景親綠，在機構效應下，林盧兩人差距僅2個百分比，在在顯示林佳龍的選情真的危險了。

新台灣國策智庫民調顯示，林佳龍的支持度為37.8%，盧秀燕為35.6%，差距以拉近2.2%。但對照新台灣國策智庫於2018年5月做的民調，那時顯示林佳龍支持度為43%，而盧秀燕為32.2%。林佳龍和盧秀燕差距從相差11%到現在差距僅剩2%，所顯示的是林佳龍在台中市的選情真的危險了。

而在近來的民調結果顯示，從5月聯合報民調顯示林佳龍支持度為32%，盧秀燕為39%；到7月份TVBS民調顯示，林佳龍為33%，盧秀燕則是39%，盧秀燕已領先林佳龍6%至7%的差距。雖然林佳龍表示內部民調顯示，自己還是領先的狀態，但新台灣國策智庫所做的民調結果，領先幅度只在2個百分比。

更引人注目的是，新台灣國策智庫這次所做的時間為2018年7月27日至28日，而大陸主導的東亞奧林匹克委員會取消台中市東亞青運時間為7月24日，如果在東亞青運遭拔的事件發酵下，選情應該有利於林佳龍才是，然而民調所顯示出來林佳龍在台中選情緊繃，盧秀燕有望翻盤的態勢，這對的民進黨而言無疑是嚴重的警訊。

(中時電子報)