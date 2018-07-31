酒駕前科男撞死交大生肇逃 關鍵證物讓他難逃法網

肇事郭姓男子的車輛車頭因撞擊留下明顯凹痕，汽車廠牌標誌也掉落。(謝瓊雲翻攝)

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肇事車輛前輪也因撞擊力道爆胎。(謝瓊雲翻攝)
肇事車輛汽車廠牌標誌也掉落肇事現場路邊。(謝瓊雲翻攝)
倪姓交大生騎乘腳踏車在路邊等父親會合竟慘遭撞飛，腳踏車嚴重扭曲變形斷成兩截，現場令人怵目驚心。(謝瓊雲翻攝)
家屬傷心回到現場招魂。(謝瓊雲翻攝)

父子相約出門騎車，只差一個路口竟就此天人永隔！22歲交大機械系倪姓大學生29日下午和父親到139線騎自行車，在彰化縣芬園鄉大彰路段，遭人從後方開車衝撞，倪姓大學生被撞飛、單車還斷成兩截，傷重送醫仍宣告不治，肇事的62歲郭姓男子30日主動到案，坦承撞人，檢方訊後聲押獲准。

躲了一天一夜的郭姓男子，過去曾有兩次酒駕前科，自行到案後原先還辯稱以為自己撞到電線桿，後來才坦承當下撞到人時非常害怕慌張，才會先逃離現場。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強表示，承辦此案的檢察官認為，郭男涉犯業務過失致死、肇事逃逸等罪，且有逃亡之虞，於是向彰化地方法院聲請羈押，31日彰化地院裁准。

肇事現場一片凌亂，男大生的腳踏車嚴重變形，路邊地面遺留大片血跡，肇事車輛還遺留一塊汽車廠牌標誌在地上，男大生送醫急救後仍因傷重宣告不治；警方調閱路口監視器，追查涉案車輛。

家屬也在臉書社團貼文，傷心表示倪生才剛過完22歲生日，沒想到竟遭遇不測，呼籲網友協力提供目擊者或相關線索，幫忙找出惡質的肇逃者。

檢警調查，倪姓父子29日下午行經芬園鄉大彰路時，騎在前頭的倪姓男大車，把自行車停在路邊等父親，一輛轎車疾駛而來，追撞大學生，當場把人撞飛30公尺、自行車也當場斷成兩截，倪生頭顱碎裂、右腿骨折變形，當場血流不止失去生命跡象；肇事駕駛撞到人後，不僅沒停車下來查看，反而還加速離開。

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(中時 )

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