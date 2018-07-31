托育新制業者不加入 賴清德：尊重選擇

行政院長賴清德（右）說明托育新制，業者、家長都可自行選擇是否加入。（廖德修攝）

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行政院推動的準公共化托育政策明天（8月1日）上路，但配套措施不周延，導致私托業者產生疑慮而不願加入。行政院長賴清德出席環保署「循環再生-回收基金20年特展」開幕前表示，政府尊重多元選擇，私托業者可以不加入，但加入後確實可獲得較多補助。至於家長要將孩子送到哪個單位？或留在家裡自己照顧，政府當然也會尊重家長的決定。

賴清德解釋，據其了解，各地方政府本來就有相關的政策，但過去10個月來，衛福部、教育部不斷與地方溝通並取得共識；接下來如果還有不同意見，也可以再繼續協調，讓政策能夠更精進。他強調，衛福部0至2歲托嬰政策明天將如期上路，教育部負責的2至5歲幼兒政策則在明年8月1日跟進。

賴清德又說，新制上路後，各地方政府若需要時間與社團、幼保團體或私立幼兒園溝通，政院可給予2個月緩衝期。而在緩衝期之內可依照原本的制度推動，如果已簽約、採納新制度，也可回溯至8月1日給予補助，時間方面不致有問題。

至於經費方面，賴清德說，今年度的預算是用行政院特別統籌分配稅款來因應，明年度則編列中央政府總預算，也不會有排擠問題。外傳各地有保母及私托業者不願加入制度，行政院尊重多元選擇，私立保母、托嬰中心及幼兒機構當然有他們的權利，可以不加入制度；但若有加入制度，孩子可得到政府較高的補助，一般家庭每人每月補助6000元。

賴揆又說，如果沒有加入新制托育，政府也會給予家長每個月2500元的育嬰津貼；要把孩子留在家裡或送到別的單位，政府都尊重家長的選擇。

(中時 )

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