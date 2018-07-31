包庇色情酒店案開庭 前派出所長林崇成：沒有收賄包庇

2018年07月31日 14:33 中時 王己由

中山警分局貪瀆弊案，檢方依貪汙等罪起訴中山一派出所前所長林崇成等10名警員，台北地方法院今(31)日首度提訊林崇成開庭，林對被訴收賄包庇、洩密和洗錢等罪全部否認，辯稱從未指示員警向業者收賄，只知有一家特種行業「立邦」酒店是日式卡拉OK，有女侍負責倒酒而已，不知道有媒介性交易。

承審法官昨(30)日先提訊陳宏洲等5名起訴警員，今日再提押林崇成及警員馬國棟到庭，接連兩天的開庭，7人都不認罪否認收賄。

台北地檢署偵辦中山警分局貪瀆弊案，北檢起訴中山一派出所前所長林崇成等人。(翻攝google map)

林崇成庭訊時，否認涉及起訴的收賄、洩密、偽造文書及洗錢等罪名。他說所長任內不知前後三任的管區警員郜振傑、紀炳場、陳宏洲每月向立邦酒店收4萬元；三節加碼為8萬元。

林的辯護律師說，林崇成是前年6月30日開始任所長，檢方指控他在10月27日收到姓名不詳的「小吳」檢舉信，刻意將內容洩漏給酒店業者，但業者經一個月之久，才在11月30日在Line群組內刊登檢舉信，依經驗法則很難認林為包庇業者而刻意隱匿、洩密。

林崇成說，從沒看過民眾檢舉立邦酒店涉性交易的檢舉信，至於為何會在檢調搜索立邦後，派鮑銘璞打聽偵辦進度，他解釋，轄區酒店被查恐影響職務、還會調職，且犯嫌重金交保，應不光是妨害風化，擔心是同仁風紀問題。

本案起因檢調去年偵辦一起媒介色情案，查出原名「立邦餐廳」的立邦日式酒店，涉嫌勾結人蛇集團，媒介大陸、東南亞籍女子來臺賣淫。

檢調獲報，中山一派出所多名警員，涉嫌自2016年起由警員本人或透過白手套居中聯繫，按月收受酒店媽媽桑巫蕙玲4萬元賄款，逢年過節賄款加倍，再由涉案警員朋分，藉以減少警方臨檢次數，或是在行動前先知會一聲，讓業者得以規避查緝。案經檢方指揮兩度大搜索後，日前偵結起訴10名警員和兩名行賄業者。

(中時 )