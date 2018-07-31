鹿港國中布袋戲團 將赴日本長野縣交流

成立四年風格獨樹一格的鹿港國中布袋戲團是全縣少見的南管布袋戲，佳績連連，8月2日將前往日本長野縣，在當地飯田市國際偶戲節和松川村夏之祭活動中演出，進行文化交流。(謝瓊雲攝)

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彰化縣長魏明谷(右)專程出席行前記者會，為鹿港國中布袋戲社團成員們勉勵，現場還秀一手操偶技藝。(謝瓊雲攝)
鹿港國中布袋戲演出時有南管樂團扮演文場，現場演奏音樂，既傳承傳統又有創新。(謝瓊雲攝)
鹿港國中布袋戲團演出博得滿堂彩，將出國赴日演出交流。(謝瓊雲攝)

彰化縣鹿港國中布袋戲團，入選2018年好優Show學生藝團活動，獲國立臺灣藝術教育館補助，將於8月2日至7日至日本交流，參加長野縣飯田市的2018國際人形偶戲節，以及長野縣松川村夏之祭文化交流；彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥特別出席行前記者會，為這群彰化偶戲大使加油。

指導老師林韋材指出，鹿港國中四年前成立布袋戲社團，由春秋閣掌中劇團長施炎郎指導，結合游淑斐長期指導的南管社團擔任演出時的文場音樂，呈現少見的南管布袋戲表演，風格獨具，四年來在全國創意戲劇賽國中布袋戲組中拿下3次特優、1次優等的佳績。適逢日本飯田市世界人形劇40周年，預計8月5日、6日兩天在當地表演。

校長吳柏林說，此次赴日演出所準備的戲劇是以三國演義為底本，希望透過交流讓更多人認識台灣布袋戲的特色，並且能與全世界的人形偶戲相互學習，未來有更精進的演出。而鹿港國中和鹿鳴國中長期與長野縣松川村交流，所以這次也特別到長野縣松川村夏之祭文化交流活動表演。

魏明谷說，彰化縣與日本長野縣建立長期友好交流，不論官方或民間，雙方在文化、教育上頻繁交流，他自己就四度造訪長野縣；他發現同學們台語都很標準道地，期勉這次赴日本演出順利成功，向全世界推廣臺灣傳統布袋戲文化與彰化特色南管音樂。

黃振彥表示，這次交流鹿港鎮公所也有補助部分經費給鹿港國中，活動展現日本和台灣傳統戲劇表演，也帶動台灣和日本間的文化交流，讓鹿港國中學生與外國交流，相信對於增長見聞、提升國際觀都有所幫助。

(中時 )

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