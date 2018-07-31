鹿港國中布袋戲團 將赴日本長野縣交流

2018年07月31日 14:22 中時 謝瓊雲

彰化縣長魏明谷(右)專程出席行前記者會，為鹿港國中布袋戲社團成員們勉勵，現場還秀一手操偶技藝。(謝瓊雲攝)

鹿港國中布袋戲演出時有南管樂團扮演文場，現場演奏音樂，既傳承傳統又有創新。(謝瓊雲攝)

鹿港國中布袋戲團演出博得滿堂彩，將出國赴日演出交流。(謝瓊雲攝)

彰化縣鹿港國中布袋戲團，入選2018年好優Show學生藝團活動，獲國立臺灣藝術教育館補助，將於8月2日至7日至日本交流，參加長野縣飯田市的2018國際人形偶戲節，以及長野縣松川村夏之祭文化交流；彰化縣長魏明谷、鹿港鎮長黃振彥特別出席行前記者會，為這群彰化偶戲大使加油。

指導老師林韋材指出，鹿港國中四年前成立布袋戲社團，由春秋閣掌中劇團長施炎郎指導，結合游淑斐長期指導的南管社團擔任演出時的文場音樂，呈現少見的南管布袋戲表演，風格獨具，四年來在全國創意戲劇賽國中布袋戲組中拿下3次特優、1次優等的佳績。適逢日本飯田市世界人形劇40周年，預計8月5日、6日兩天在當地表演。

校長吳柏林說，此次赴日演出所準備的戲劇是以三國演義為底本，希望透過交流讓更多人認識台灣布袋戲的特色，並且能與全世界的人形偶戲相互學習，未來有更精進的演出。而鹿港國中和鹿鳴國中長期與長野縣松川村交流，所以這次也特別到長野縣松川村夏之祭文化交流活動表演。

魏明谷說，彰化縣與日本長野縣建立長期友好交流，不論官方或民間，雙方在文化、教育上頻繁交流，他自己就四度造訪長野縣；他發現同學們台語都很標準道地，期勉這次赴日本演出順利成功，向全世界推廣臺灣傳統布袋戲文化與彰化特色南管音樂。

黃振彥表示，這次交流鹿港鎮公所也有補助部分經費給鹿港國中，活動展現日本和台灣傳統戲劇表演，也帶動台灣和日本間的文化交流，讓鹿港國中學生與外國交流，相信對於增長見聞、提升國際觀都有所幫助。

(中時 )