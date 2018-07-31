美國務卿發表印太投資計劃 抗衡大陸「一帶一路」

2018年07月31日 14:32 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

美國國務卿彭佩奧7月30日宣布，將設立1.13億美元的基金，投資於印度和太平洋地區的基礎設施和技術等領域，協助亞洲新興國家發展經濟。南韓《朝鮮日報》中文網31日指出，這是為了對抗為實現「一帶一路」構想，一直在進行大規模投資的大陸。

彭佩奧在美國商會舉辦的印度－太平洋商業論壇（Indo-Pacific Business Forum）上發表演講時，透露了這一計劃。彭佩奧說：「這次的投資資金，是美國為印度和太平洋地區的和平與繁榮做貢獻，迎合新時代的啟動費性質的資金。我們和許多亞洲同盟國，像友邦一樣為了獨立而戰鬥過。」

彭佩奧提到的主要投資領域有數位經濟、能源和基礎設施等，這和大陸「一帶一路」的投資領域有很多重疊。彭佩奧說，要先投資1.13億美元後，再依次增加額度。

另據德國之聲中文網31日報導，日本、澳大利亞隨後也宣布跟進。三方簽訂共同聲明，說到:「美國、日本、澳大利亞已經形成三方聯盟，要為促進經濟成長、創造投資機會建立一個穩定的投資項目，創造自由、開放、獨特的印太地區。」簽名的美日澳主體分別為美國海外私人投資公司（OPIC）、日本國際協力銀行（JBIC）及澳大利亞外交貿易部。

蓬佩奧稱，川普政府致力於擴大美國在印度洋－太平洋地區的經濟交往，美國相信戰略性合作，而不是戰略性依賴。他又說：「我們絶對不追求支配印度和太平洋，今後也不會追求。同樣地，我們反對任何國家企圖支配印度和太平洋。」這句話很明顯在指涉大陸。

這次投資案的地域定為「印度－太平洋」，指涉從美國西岸延伸到印度東岸之間的國家。這比一般國際上常用的「亞洲－太平洋」一詞範圍更廣，也更強調實施民主制度的國家。

《朝鮮日報》指出，為了對大陸施壓而升級為美國戰略夥伴的印度，應該會獲得很大利益。在同一活動的演講中，美國商務部長羅斯透露了要賦予印度戰略貿易許可（STA）一級地位，解除尖端技術產品出口限制。這意味著印度獲得了和北歐同盟國、南韓、日本、澳大利亞等國一樣的技術接觸權。羅斯說：「我們考慮到了印度遵守多邊出口規則，作為美國盟邦夥伴的地位正在日益上升。」

美國官員則說，美國無意與大陸的「一帶一路」政策對著幹，只是，當大陸在幾十個亞太國家投入上兆元美金，在亞太與部分歐洲、非洲地區之間建立連結時，美國希望可以透過鼓勵私人企業投資，提供一個較有延續性的選項。

蓬佩奧的資深顧問虎克（Brian Hook）強調美方的做法與大陸有著根本上的不同:「我們希望把政府的角色縮到最小，重點放在怎麼樣讓企業儘可能發揮它們的效能。」

彭佩奧本周末將出訪馬來西亞、新加坡和印尼，還計劃發表區域內新的安全保障援助計劃。

(中時 )