MLB》倒數24小時 國民將哈波擺上貨架

2018年07月31日 14:33 中時電子報 盧品青

國民隊在倒數24小時前果然把哈波(Bryce Harper)擺上貨架了。可能他們對季後賽的想法轉為務實，雖然成交的機會不高，總之哈波已不是非賣品。哈波還剩700萬美元薪資，洋基或道奇應該有辦法吃下他而不踩過豪華稅門檻。

例行賽只剩兩個月，小熊隊前年果斷買下查普曼(Aroldis Chapman)奪冠的成功經驗，其實是可讓道奇、印地安人、洋基效法的。國民賣了哈波也沒關係，他的合約今年到期，就像洋基後來又簽回查普曼，國民依然可以在球季結束後重簽哈波。

哈波身價號稱4億美元，還有人吹到5億美元的，他本季累積25轟，打擊率0.220則是生涯最差，只是對手仍然經常保送他，攻擊指數維持在0.842。國民今年攀不上分區龍頭，表現不佳的哈波也要負些責任。

國民上下正亂成一團，美媒《雅虎體育》報導，國民菜鳥總教練馬丁尼茲(Dave Martinez)治軍無方，引來哈波等球員的不滿，天才小史(Stephen Strasburg)與王牌薛爾瑟(Max Scherzer)日前在休息室起爭執，薛爾瑟還自行召開了球員會議，原因是大家表現太差。

國民想要的是先發投手，美中老大印地安人據說回絕了。除了哈波以外，國民至少還有8位球員季外要成為自由球員，都被擺上貨架，看來國民做好解體的覺悟了。非讓渡交易將於台灣時間8月1日凌晨4時截止。

(中時電子報)