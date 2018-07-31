童綜合成立失智共照中心 推「確診三合一」快速流程

童綜合醫院昨日成立「失智共同照護中心」，院長李三剛（前排右三）、失智症中心主任黃尚堅（前排左二）、台灣失智症協會理事長賴德仁（中）及高齡醫學主任陳崇文（前排右一）等人出席剪綵儀式。（陳淑娥攝）

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南簡社區發展協會太鼓隊進行精彩表演。（陳淑娥攝）

台灣在今年3月已進入「高齡社會」，預計7年後老年人口將突破20%，正式邁入「超高齡社會」，鑑於失智人口逐年攀升，梧棲童綜合醫院今天成立「失智共同照護中心」，推出「確診三合一」快速流程，半天內就能完成一系列檢測，大幅縮短患者就醫時間。

失智症中心主任黃尚堅表示，阿茲海默症是最常見的失智症，約佔60%-70%，而澳洲失智專家研究發現，若能延後失智症發病時間兩年，盛行率可降低近兩成，延後5年可降低近5成，因此，努力降低失智風險、延後發病時間，可減緩失智人口增加速度。

黃尚堅指出，失智症確診率偏低，主因為民眾認識不足，其次是就醫不便，除了門診時間，另需2至4個月才能完成心理師失智症CDR等測驗。而院內的失智共同照護中心推出「確診三合一」快速流程，半天內就能完成一系列檢測。

童綜合醫院長李三剛表示，失智症是十分棘手的疾病，但對失智症不友善的城市是更加棘手的問題，如何協助個案確診並提供妥善照護，使個案能在地化善終是全球重視的議題。

李三剛說，童綜合建構「失智共同照護中心」，提供失智者社區個案管理機制，並負責社區人才培育及公共識能教育、輔導社區失智據點及提升社區識能率，使長者皆可在地老化，並不論年齡和嚴重度的所有失智症患者都可以積極參與社會。

(中時 )

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