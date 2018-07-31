中科一家光電廠房施工中 工人疑似熱衰竭送醫

2018年07月31日 15:07 中時 盧金足

台中市西屯區中科園區內的科園二路，一處施工中的光電產業工地，31日中午發生工人疑中暑意外，36歲許姓男子反應自己身體不舒服，疑似熱衰竭、意識模糊，由消防局協和91送往中港澄清醫院，救護人員到場量測該名患者體溫約37度多，檢傷處置後立即將患者送至醫院，目前身體漸恢復。

消防局表示，中科園區內的一家光電廠商工地報案有人員疑似熱衰竭，請求消防局派遣救護車前往，救護人員到場量測該名患者體溫約37度多，檢傷處置後立即將患者送至醫院，許姓男子在診療已無大礙。

台中市今天的氣溫最高達34度，近日氣溫上升，中暑患者增加，台中市政府提醒民眾，身體疑似出現體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速等熱傷害徵兆時，應立即離開高溫環境，並鬆脫衣物或用水擦拭身體或搧風等降低體溫，並補充含少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，如出現無法流汗、頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等嚴重情況，應盡速就醫。

勞工局也呼籲，雇主應降低作業場所溫度及提供陰涼休息場所，調整作息時間，減少於中午時段從事重體力作業，並實施健康管理，如患有高血壓、心臟病、肝疾病、消化性潰瘍、內分泌失調、無汗症及腎疾病等勞工，應參照醫師建議，避免其從事高溫作業，同時於上工前及作業中，隨時留意勞工健康狀況，採取必要因應措施與建立緊急通報及應變處理機制。

(中時 )