家庭主婦賣仿冒粉紅佩佩豬　狠賺奶粉錢

2018年07月31日 14:47 中時 黃國峰

保二總隊偵二隊，查獲381件盜版商品，侵權市值約50萬元。（黃國峰翻攝）

保二總隊偵二隊，查獲佩佩豬盜版商品，拿來內褲真品比較，真的有台灣製造標示，及雷射標籤，假的沒有。（黃國峰翻攝）

桃園市蘆竹區育有2子女的40歲游姓家庭主婦，從大陸進口仿冒的粉紅佩佩豬產品，在台灣經過蝦皮拍賣，以定價的二至四成銷售，保二總隊刑事警察大隊偵二隊6月前往查緝，當場查獲仿冒粉紅佩佩豬玩具商標商品381件，侵權市值約50萬元，游女宣稱從2016年中開始販售，預估不法獲利30萬元，警詢後依違反商標法送辦。

保二總隊刑事警察大隊偵二隊表示，游女販售的佩佩豬盜版商品，每件都在299元至499元間，例如一件含麥克風架的雙麥克風組，只賣299元，仿的佩佩豬內褲成本每件23元，游女賣30元，真品定價則是120元，仿冒佩佩豬旅行飛機玩具，進貨成本250元，賣399元，真品定價則是1099元「小豬的遊樂園」進貨成本220元，游女賣499元，真品定價是1200元。

游女供稱，商品皆從大陸地區購買，從2016年中開始透過蝦皮拍賣販賣各種粉紅佩佩豬周邊商品，由於價格低於市價許多，不少消費者趨之若鶩，每月營收約有3萬元，警方研判不法所得至今約30餘萬元。

警方指出，真的佩佩豬內褲，有台灣製造標示，及雷射標籤，游女販售的仿冒佩佩豬內褲，則沒有這些，標籤上是日文，製造地卻是大陸，且這些商品都沒有經過商品檢驗，很多幼童，都會把玩具放在嘴裡，很有可能會對幼兒造成傷害，呼籲父母還是購買正品。

(中時 )