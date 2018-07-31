告國防部和陸海空三軍司令部 軍人年改退伍軍人團體開第一槍

2018年07月31日 14:54 中時 王己由

針對軍公教年改引發諸多爭議，「中華民國退伍軍人權益促進會」、「臺灣退伍軍人權益保障協會」兩個退伍軍人團體代表，今(31)日下午2時到台北高等行政法院，表演行動劇，手持「三軍統厶ㄞˋ禍國殃民。部長將領無能又失格」的抗議標語，遞訴狀提行政訴訟告國防部和陸海空三軍司令部，要求給付短少的退休金差額。

中華民國退伍軍人權益促進會理事長金勝龍說，他們這次提起訴訟，是依據「行政訴訟法」第8條的提起一般給付之訴的要件，人民與中央或地方機關間，因公法上原因發生財產上的給付或請求作成行政處分以外的其他非財產上的給付，得提起給付訴訟。

因為公法上契約發生的給付，就是他們依據政府的招生簡章考取軍校，畢業後到部隊服務完成役期的法定原因與義務，政府也依規定核定並且發放退伍金或退休金給退伍軍人，所以就必須依約完成其法定的責任和義務。

退伍軍人一生青春奉獻給了國家，到頭來卻還要遭受政府的汙名化，且利用不實的數據，製造了社會對立，執政當局又利用在立法院的多數及鴨霸手段，強行修改三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例」，讓退伍軍人，莫名的必須在生活上減少了生活用度，有的甚至造成生活上的困難，這就是有為政府照顧退伍軍人的行為嗎？

兩個退伍軍人團體代表說，他們拒絕繼續沈默，選擇站出來實質捍衛退伍軍人的尊嚴與權益，「選擇相信台灣的司法體制，一定會還我們一個公道」。

(中時 )