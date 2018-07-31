媽媽嘴老闆連帶賠償368萬確定 網大讚郭董有遠見

2018年07月31日 14:54 中時電子報 張達智

媽媽嘴咖啡老闆呂炳宏。（中時資料照）

轟動全國的八里雙屍命案，凶手謝依涵逃死定讞，但民事求償部分，媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏及股東等3人，遭高院認定未盡監督之責，判須連帶賠償被害人家屬368萬810元確定，呂等提再審，今最高法院維持高院認定，駁回再審，確定翻案失敗。網友諷刺表示，從這個判決可以看出，郭董為什麼一直強調機器人的重要性，機器人不是人，機器人公司也不是人，不是人殺人，系統出錯而已不會怎樣。

2013年2月16日，陳進福、張翠萍夫婦到新北市八里媽媽嘴咖啡店，被店長謝依涵在店內迷昏後殺害，棄置紅樹林。去年4月，最高法院認定，謝女再犯風險不高，將她判處無期徒刑、逃過一死。民事部分，謝女遭法院判令連帶賠償近千萬元定讞。被害家屬也各向呂炳宏、股東陳唐龍、彭元忠提起民事訴訟，要求與謝女負連帶賠償責任。

對於媽媽嘴老闆和股東得負連帶賠償責任，有網友在PTT發文表示，這就是郭董為什麼一直強調機器人的重要性，「煮咖啡用咖啡機器人…送咖啡用女僕或管家機器人…收錢用網路或者QR CODE線上刷卡…全部都自動化，風險就很低」；

「如果機器人殺人，那也只是程式碼出錯，機器人不是人，機器人公司也不是人，不是人殺人，法院就好講話…咖啡店推給機器人公司，機器人公司推給系統商，系統商推給工程師…最後就是大家沒刑事責任，民事責任也不會比人殺人高」。

其他網友也紛紛回應表示「判決書就是超好笑的事後諸葛」、「這樣以後判決書是：工程師可能夢見而不作為 所以你連帶賠；老闆遇見謀殺可能發生而未阻止 千萬不要小看台灣恐龍法官的連結能力」、「那就把法官也用機器人取代」。

(中時電子報)