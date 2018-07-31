疊杯夏令營開跑 甜心小國手傳授秘訣

2018年07月31日 15:10 中時 張穎齊

基隆市議員藍敏煌（右）為推廣疊杯運動，與中華競技疊杯協會合作，連續2年舉辦夏令營，並邀請到年僅9歲、有「台灣疊杯小甜心」之稱的國手張瑜庭（左），來傳授秘訣。（張穎齊攝）

疊杯運動在台灣越來越盛行，基隆市議員藍敏煌為推廣疊杯運動，與中華競技疊杯協會合作，連續2年舉辦夏令營，募集到60位小朋友來參加9小時的課程訓練，同時也邀請到年僅9歲、有「台灣疊杯小甜心」之稱的國手張瑜庭，來傳授秘訣，使台灣的疊杯技巧讓世界看見。

張瑜庭是全台最年輕的疊杯國手，她從4歲便開始苦練疊杯技巧，2016年就拿下世界冠軍紀錄，還是目前3項7–8歲女生組的世界紀錄保持人，包含3–3–3 項目1.804秒、3–6–3項目2.332秒、Cycle項目6.546秒。

張瑜庭表示，「穩疊快收」是疊杯技巧的不二法門，疊上去時要看好杯子並疊穩，不要太大力，手也不要提太高，避免會浪費時間，而下收時的力道要放輕，才能收得快。

「基隆非常適合發展疊杯運動，要讓世界看見台灣！」藍敏煌表示，疊杯運動看似簡單，但比賽時卻很不容易，需要非常專心去疊，手也要很協調，目前疊杯運動在世界已蓬勃發展，台灣選手表現也相當傑出，光是去年就總共拿到45面金牌，台灣在今年世界盃也拿到27面金牌。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳指出，事實上疊杯的高手遍及台灣，為推廣疊杯運動，基隆市第1屆疊杯比賽也將在8月4日登場，屆時會選出20名基隆選手，參加全國比賽。

朱雅芳說，基隆花了1年的時間栽培疊杯好手，今（31）日驗收孩子們的成果，明顯發現大家疊杯的速度都變快了，且漸漸了解疊杯的箇中技巧，希望明年全國賽會有更多縣市能參與，並期望有更多孩子勇於挑戰，學習突破自我。

(中時 )