褒揚胡勝正 蔡英文：志業交給我們繼續實現

2018年07月31日 14:59 工商 崔慈悌

蔡英文總統今天出席中研院士胡勝正公祭典禮並親頒褒揚令，蔡英文表示，胡勝正深度參與臺灣經濟發展藍圖的擘劃工作，對國家有重大的貢獻。「胡老師已經打完美好的一仗，他的志業就交給我們來繼續實現」。

蔡英文總統今天上午出席胡勝正的公祭典禮，總統抵達現場後，首先頒發褒揚令，由胡的遺孀朱敏惠代表接受，隨後在司儀引領下於靈前獻花圈，並行三鞠躬禮致祭。

蔡英文致詞時指出，「到現在，還是很難相信胡老師已經離開我們了」，也經常想起他爽朗溫暖的笑容，以及他對臺灣這塊土地的熱愛與付出。

她說，胡勝正除了是國際知名的學者、研究貢獻卓越的中研院院士，他也深度參與臺灣經濟發展藍圖的擘劃工作，對國家有重大的貢獻。

胡勝正與她個人，更是有長久的合作與共事關係。除了過去是內閣同事之外，民進黨智庫所召開的政策會議，除了出國或其他重要公務，胡勝正幾乎每一次都出席，更提出非常多的寶貴意見。「有胡老師在的場合，我們都會為他準備他喜歡的咖啡與甜點」。

蔡英文指出，胡勝正一向都能夠以宏觀視野，分析總體經濟情勢，並且用他的專業，為臺灣的經濟發展提出各種解方。另一方面，他永遠不忘提攜後輩，給年輕學者傳授經驗，開啟世代交替的傳承。

「我所認識的胡老師，心心念念都是為了臺灣，在工作上盡心盡力，為臺灣打拚」。蔡英文也分享一個故事。有一天，胡勝正病倒住進加護病房，但他想到的第一件事情還是工作上的事情，先請同仁聯絡，將約好的會議取消掉。

當時蔡正在競選總統，人在國外訪問，等回到台灣之後，去看已經轉到一般病房的胡勝正，他見面第一句話就說：「不用擔心我！你應該去忙更重要的國家大事」。

她說，「這就是胡勝正，一心為臺灣、為國家的胡勝正」。對於她個人，胡是良師益友，我相信所有跟他共事過的人，都不會忘記他的虛懷若谷、謙和溫暖。對於整個國家，他的離去是臺灣重大的損失。「胡老師已經打完美好的一仗，他的志業就交給我們來繼續實現」。

陳建仁副總統及總統府秘書長陳菊也上香致祭，行政院長賴清德、國安會秘書長李大維等亦出席公祭典禮。

總統褒揚令全文為：

中央研究院院士、財團法人中華經濟研究院董事長胡勝正，淹曠明絜，和淳彬雅。少歲卒業國立臺灣大學經濟學系，旋負笈壯遊，獲美國羅徹斯特大學博士學位，覽聞載籍，新知濬瀹；復長期執教普渡大學，嫻諳總體經濟，浸淫公共經濟、經濟成長理論等範疇，志抱學粹，專攻有成。

嗣臺海飛彈危機，銳意遄返國門，歷任中研院經濟研究所所長、行政院前經濟建設委員會暨金融監督管理委員會主任委員等職，獎勵期刊論文發表，引領學術政策究研；加速擴充重點建設，打造全球運籌環境；健全金融機構體質，完備證券期貨市場，折衝調協，洞若觀火；覃思創見，論議風生。

於中經院董事長任內，落實南北均衡發展，帶動產業轉型升級；提攜培植在地人才，力促健保年金改革，篤弼攄略，計惠邦家，誠迺臺灣經濟學界領航者，亦為社會福利暨國民年金領域巨擘。公餘傳講上庠，撰述精闢豐贍，薰沐啟迪，宗匠陶鈞。綜其生平，擘析政府前瞻施政藍圖，劈劃國家宏觀經濟願景，殊績遐緒，器舉瑚璉；儀範聲采，卷帙聿昭。遽聞溘然捐館，震悼曷極，應予明令褒揚，用示政府崇禮國士之至意。

(工商 )