紀政盼正名公投連署成功 孫大千：不把台灣之光毀掉不甘心？

2018年07月31日 15:02 中時電子報 林郁庭

台中市2019第一屆東亞青年運動會主辦權因東奧正名公投遭到取消，而身為公投提案人、前奧運選手的紀政也被推上風頭浪尖。不過，她也多次重申即使參與連署當中無論個人或團體有台獨色彩，也不表示支持東奧正名等於支持台獨，更呼籲讓第2階段的公投連署破35萬人，得以連署成功。對此，前立委孫大千拜託紀政「嘜擱亂了！」要請她「高抬貴手」放過台灣的運動員。

孫大千在臉書上發表看法，開頭馬上痛批紀政不把戴資穎、謝淑薇和曾俊欣這些「台灣之光」給毀掉就是不甘心吧？孫大千題出3質問，首先，紀政曾經身為一位運動員，應該深刻的體會到，一位運動員日以繼夜的準備，就是希望有朝一日能夠在國際舞台上用盡洪荒之力來展現光芒。今天何德何能去剝奪了這些運動員的夢想啊？

其次，紀政不可能不清楚，在現今緊張的兩岸情勢之下，東京奧運的正名公投當然會被北京當局視為標準的台獨行為。還要在這裡掩耳盜鈴，企圖要狡辯掩飾，紀政和那群懦弱沒種的台獨份子是真的把天下人都當成白痴了嗎？

孫大千最後痛批，紀政在推動正名公投時曾說「最壞就是維持原狀，不會影響選手參賽權」，但是，今天的結果又是如何呢？已經搞掉了台灣東亞青運的主辦權，沒有叫切腹以謝國人已經是很寬容了，還要再繼續犧牲台灣運動員的空間和舞台嗎？對紀政直呼:「反正妳已經從一位運動員轉型成為政客了，所以他們的死活和妳一點關係都沒有了呢？」

(中時電子報)