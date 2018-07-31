富豪千萬超跑當隔間！網笑：啪啪啪不就沒隔音了

阿根廷富豪直接將PAGANI超跑搬到豪宅當隔間。(圖/翻攝自DigiMobee)

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中時電子報
/ 綜合報導
熱愛超跑的阿根廷富豪在他2.5億豪宅中，直立放置一台義大利超跑PAGANI Zonda Revolucion。（圖／翻攝自DigiMobee）

擁有超跑是許多男人的夢想，不過直接把價值千萬的超跑當室內隔間可能是頭一遭！一名阿根廷富豪竟然在他價值2.5億的豪宅中，大辣辣地把一台義大利超跑PAGANI Zonda Revolucion側立放置在臥室與客廳中間，形成特有的「隔間」，超狂裝潢讓網友全看傻眼，還有人笑說「那在房間啪啪啪的時候不就都沒隔音了」。

《DigiMobee》移動生活網報導，這名豪宅主人擁有兩台PAGANI超跑分別為Huayra BC與 Zonda Revolucion，可能因為太愛PAGANI，因此直接把Zonda放在家中，每天睡醒一睜開眼就能看見愛車。

屋主近日也特別在IG上說明，掛在家中的 Zonda只是一個裝飾藝術車殼，並不能植入引擎或任何實車零件。而且他認為賽車就是要盡情駕駛，所以他絕對不會把Black Minion鎖在家裡。

超狂裝潢在網路上引起熱議，網友紛紛回應「有錢就是任性」、「請問你有freestyle嗎？」、「翻車的美學？！」；還有網友笑說「那在房間啪啪啪的時候不就都沒隔音了」。

(中時電子報)

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