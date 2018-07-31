（獨家）用心又有創意 行政執行署政令宣導大玩撩妹金句！

法務部行政執行署大玩「撩妹金句」，希望透過另類有趣的方式，達到更好的政令宣導效果。（行政執行署提供）

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法務部行政執行署大玩「撩妹金句」，希望透過另類有趣的方式，達到更好的政令宣導效果。（行政執行署提供）

誰說官方的政令宣導一定就是冷冰冰？法務部行政執行署近來積極追討積欠政府的稅金、罰金等，讓守法的民眾鼓掌叫好，如今行政執行署更透過教大家「撩妹（哥）話術」的方式，間接傳達行政執行署的執法決心，這些卡片製作精美且吸睛，讓看到內容的人不禁會心一笑，直喊要牢牢記下這些甜到爆表的金句，以便能在適當時候派上用場。

「你永遠無法被法拍、因為你無價」、「我管收你，是因為我要擁有你」、「我要拘提你的心，牢牢守著你」、「如果執行沒有期限，我一定追你追到底」、「我不只要扣押你的財產，還要扣押你的心」、「命中注定將妳移送給我，我怎能放過妳」、「限制你出境，只允許你住在我的心裡」、「禁奢令算什麼，妳就是我最大的奢侈」、「我得查封你的愛，杜絕移情別戀的風險」、「愛妳，就一定會執行到底」，這些會挑動心弦的「撩妹（哥）金句」，全部都是法務部行政執行署此次推出的政令宣導卡片的內容。

行政執行署這個創新的做法，是署長呂文忠的點子，所有的撩妹（哥）金句內容也是由行政執行署人員各自發想，其中呂文忠本身也有貢獻，「如果執行沒有期限，我一定追你追到底」就是他所寫的；呂文忠笑說，希望透過當前最夯的撩妹（哥）金句，以幽默有趣的方式，讓民眾更能瞭解行政執行署的業務，並減少欠稅欠費案件。

行政執行署這批卡片可說推出得正是時候，七夕情人節將至，這些卡片正好可以派上用場，將在各地舉辦的情人節活動中發放，讓情人間多一些有趣的話題及甜言蜜語，並添增情人節的浪漫氣氛。

(中時 )

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