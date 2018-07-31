中駐美大使崔天凱：把中美關係搞好是歷史責任

2018年07月31日 17:02 旺報 呂佳蓉

當地時間30日晚間，中國駐美國使館在華盛頓舉行慶祝中國人民解放軍建軍91周年招待會，崔天凱表示，合作是中美兩國唯一正確的選擇，兩國人民的利益賦予我們把中美關係搞好的歷史責任，沒有給任何人把它搞壞的權利。

中國駐美大使崔天凱出席並發表主旨講話，陸國防武官張力少將也發表了簡短講話。來自美軍的將領和其他來賓、政府官員、各界友好人士、各國駐美使節和武官、華人華僑代表、中國駐美機構代表共計500餘人參加。

崔大使表示，今年是中國改革開放40周年，明年將迎來中美建交40周年。40年的歷史證明，中美合作成果極大造福了兩國人民和世界人民。中國的戰略目標是發展自己，不是挑戰別人。中國堅持和平發展、合作共贏的理念，不會走擴張主義和殖民主義道路。中國給世界提供前所未有的機遇，開啟了共同構建人類命運共同體的前景，任何人只要沒有偏見，都會看得很清楚。當前，中美關係處在一個重要發展階段。中美兩國共同利益遠遠大於分歧，擁有廣闊的合作前景。

崔大使指出，中美之間難免會出現一些競爭。中美之間的競爭應該是良性的競爭、積極的競爭，旨在超越自我而不是要取代對方。雙方應該以競爭助推合作，以合作創造雙贏，這樣才真正符合中美兩國的利益，才能切實履行兩國對世界所應承擔起的責任。

(旺報 )