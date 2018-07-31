影》搞神祕！美退役F-117隱形戰機升空

2018年07月31日 15:17 中時電子報 楊幼蘭

美國F-117「夜鷹」（Nighthawk）戰鬥攻擊機已經退役10年了，不過直到最近，起碼還有兩架仍在執行外人無從得知的任務。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網7月31日報導，世上第一款完全以隱形技術設計的飛機1983年10月服役後，歷經25年相對短暫而戰果豐碩的軍旅生涯後，已於2008年退役。

儘管號稱退役，但航空迷仍不時看到它們翱翔天際。而這些航空發燒友最近一次看到它們，就是上星期在內華達州。

網路上最新出現的影片標示著拍攝於2018年7月26日，只見兩架飛行呼號分別為NIGHT 17和NIGHT 19的F-117A先在內華達州內利斯空軍基地最機密的托諾帕測試靶場（Tonopah Test Range）滑行，接著在附近山丘低空飛行。

雖然F-117A早在2008年退役，但有少數飛機似乎由洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的飛行人員駕駛。至於它們究竟在做什麼，有好幾種說法。其中一說是它成了無人機。還有人在2016年看到一架F-117時，發現駕駛艙後出現了神祕的凸出物，有專家認為，那可能是某種天線。

此外，它們也可能是在測試新感測器，以搜尋諸如俄羅斯蘇-57，或是中國殲-20等隱形戰機。而F-117看來的確像是在低空飛行，可能在直接測試地面雷達，或是紅外線感測器。話說回來，它們也可能在為F-22或F-35進行升級測試。

(中時電子報)