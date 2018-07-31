美得冒泡 「Crazy Bubble Shop」

2018年07月31日 15:23 中時電子報 文/李佳蓉

暑假瘋過泡泡嗎？現正於國立臺灣科學教育館舉辦的「瘋狂泡泡實驗室特展」，兼具泡泡實驗精神、夢幻到相機停不了，唯美的照片受到各大網紅一致推薦！展場內不容錯過的棉花糖色系實驗室、充滿迷幻光影的螢光泡泡、浪漫的啵啵球池，讓人搖身一變成為美人魚，等你親自來體驗！

Barbapapa陶瓷馬克杯，售價225元。

光芒綻放鎖鏈手鍊(右)1880元，泡泡耳環（左）299元。

展覽專屬的「Crazy Bubble Shop」，商店內大面積的紫色牆面，延續拍照的風格。店內多樣商品從家具、文青小物到飾品，件件都以泡泡為構想。最受民眾歡迎的泡泡先生Barbapapa 陶瓷馬克杯，圓潤的造型幫生活可愛加分；Agaric Garden手工飾品，以圓體為設計主軸，彎曲的輪廓搭配大自然蘊含能量的天然礦石，結合手工黃銅的復古金屬質感相互輝映，充滿女性迷人的氣息；粉色雲朵盤，猶如浮上天空的泡泡色彩，盤身多用途等你來發掘。18park以設計美學為核心出發，蒐羅世界各地優質創意的燈飾，粉玩味壁燈猶如泡泡般飄浮在空中，藉由手指觸控的燈光，將繽紛的生活呈獻給每一個人。

粉色雲朵盤，售價180-420元。

集結20家以上的文創品牌，多達400多項的夢幻有趣單品，最夯打卡景點、最火紅網美聚集地就在這裡，美的冒泡的妳趕快揪姊妹們一起來玩！

◎展覽資訊

展覽時間│即日起至2018/09/30(日)

地點│國立臺灣科學教育館7樓南側特展區Crazy Bubble Shop

(中時電子報)