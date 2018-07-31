台中慈濟醫院開課 非藥物延緩老人失智

台中慈濟醫院失智照顧據點開設一系列的預防失智課程。（陳淑娥攝）

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台中慈濟醫院失智照顧據點「記憶保養班」開課，學員開心動起來。（陳淑娥攝）

台中慈濟醫院失智照顧據點「記憶保養班」今天開課，宣示醫院失智共照中心為失智症病人與家屬提供的系列訓練課程正式啟動，神內科醫師傅進華指出臨床研究發現，非藥物治療類似運動、園藝、音樂、繪畫等活動參與，都能延緩失智程度。

今天參加的學員來自社區鄉親、台中慈濟護理之家與日照中心長輩，大家跟著職能治療師玩數字認知與辨識遊戲，透過活動引導練習連結認知與記憶，刺激活化思路。

傅進華說明，只要是臨床失智症量表在臨界失智症的0.5分、1分的輕度失智、2分的中度失智朋友，都能夠參與類似課程，至於已經達到3分的重度失智病人，因參與能力不足，就無法投入類似課程。

復健科技術副主任林啟文表示，共照中心臨床協助失智病友的經驗，看見失智經常伴隨失能問題出現，失智病人常因退化性疾病導致失能，或失智一段時間後活動力下降，跟著身體功能也下降，因此，職能治療師要同步促進記憶與身體功能，融合兩種功能提升。

失智照顧據點開辦三類課程，包括今天的「記憶保養班」分為周二班與周四班，8月2日起每周四為「家屬支持團體正念研習」，8月29日起每周三是「家屬照顧技巧成長班」，歡迎社區鄉親致電04-36060666轉分機5761、5762踴躍報名，為自己與失智症家人找到延緩失智的資源與管道。

(中時 )

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