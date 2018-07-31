定存利息可換航空哩程 渣打華航首創「尊榮哩遇」

2018年07月31日 15:39 工商 張佩芬

蔡依林為「尊榮禮遇」拍了一支廣告。圖：張佩芬

蔡依林送給兩個主辦單位有兩家標誌的翻糖蛋糕。圖：張佩芬

渣打國際商業銀行與中華航空公司今（31）日下午在台北文華東方酒店舉行「尊榮哩遇」服務上市合作記者會，宣布推出業界首創定存利息兌換航空哩程之「尊榮哩遇」服務，並請來天后蔡依林擔任代言人。

自即日起，渣打銀行客戶同時為華航華夏會員者，可就渣打銀行所承作的各幣別之定存利息，包括新台幣、人民幣和美金等，選擇將其利息依華航提供的兌換標準兌換為華航哩程數，讓客戶在累積財富同時，盡享「存越多、利息越多、 哩程多更多」之遨遊世界尊榮禮遇。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真與中華航空資深副總經理張志潔，共同宣布對於雙方客戶所提供之「尊榮哩遇」服務正式上市，象徵渣打銀行持續創新產品服務，提供客戶理財與消費的全方位選擇，提供渣打銀行客戶的定存利息兌換為華航哩程數。

林素真表示，渣打銀行向來以創新自許，此次很榮幸與國內航空業龍頭－中華航空攜手合作，獨家首創「尊榮哩遇」服務，提供渣打銀行客戶可將本行所承作的各幣別之定存利息選擇兌換為華航哩程數，適合各種客戶族群，尤其是針對喜歡旅遊或累積飛行哩程，以及具備一定資產的客群，更可透過「尊榮哩遇」服務取得理財與消費的新平衡，透過儲蓄的定存利息來旅遊全球，存越多、利息越多，能兌換的哩程數將更多，讓客戶的每一分存款除了累積財富，還有更多元化的運用。

張志潔表示，華航致力提供旅客優質創新的產品，創造最深入人心的航空品牌，此次非常高興與渣打銀行聯手推出「尊榮哩遇」服務，提供華航會員更多元累積哩程的渠道，在存款的同時，也加速哩程數累積，無論是規劃旅程兌換酬賓機票，或是升等享受豪華經濟艙、豪華商務艙舒適的服務，或兌換精選住宿、餐飲券等商品，華航會員可靈活運用哩程數獲得更多加值服務，也希望藉此吸引更多民眾成為華航飛行常客，充分享受獨家禮遇。

林素真進一步表示，渣打銀行與中華航空分別位居金融業與航空業翹楚，「尊榮哩遇」服務更是渣打銀行今年下半年的重量級產品，因此特別邀請天后級藝人蔡依林擔任產品代言人，其不僅為渣打銀行客戶，亦是華航華夏晶鑽卡會員，極具國際級形象完美演繹創新「尊榮哩遇」服務之不平凡特色，引領業界潮流。

提供定存利息可月月轉哩「尊榮哩遇」服務提供渣打客戶將所承作各幣別之定存利息，依自身規劃兌換華航哩程，可彈性選擇將全部或部分利息兌換為哩程數，再依據需求兌換為機票或座艙升等，其餘仍可依約月月領息。

目前優先理財貴賓客戶可享以利息新臺幣（以下同）473元兌換華航1,000哩程數，一般客戶則以利息578元兌換1,000哩程數。參考渣打銀行現行的優惠活動，以優先理財貴賓客戶新資金定存美金10萬元、年利率3.2%為例，稅後等值新台幣定存一年利息約計83,520元（以新台幣兌美元匯價29為計算基準），如選擇利息全部兌換，可兌換176,000哩，而以15萬哩之華航哩程數，可兌換相當於台北飛紐約來回豪華商務艙機票乙張。

迎接「尊榮哩遇」服務新上市，渣打銀行針對「優先理財」貴賓客戶推出之優惠專案，除了定存利息兌換哩程數外，換匯最高可享華航9,000哩程數、成功推薦親友成為「優先理財」貴賓客戶亦可獲得額外哩程數，還可以參加百萬哩程大抽獎活動，讓 優先理財貴賓客戶盡享獨家哩程優惠。

(工商 )