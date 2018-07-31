驚險圍捕 男子槍抵太陽穴自戕 警方制伏撿回一命

陳嫌拒捕一度持搶抵住太陽穴企圖自戕。（莊哲權翻攝）

友善列印
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陳嫌所持改造手槍及子彈。（莊哲權翻攝）

台東1名出獄才半年的陳姓男子，今天中午持1把手槍，在卑南鄉初鹿部落閒逛，警方獲報大批警力趕往圍捕，陳嫌竟騎機車往山區狂奔逃竄，最後被堵在一處工旁，無路可逃之下，一度持槍抵住太陽穴想要自戕，幸好員警反應訊速，拍掉手槍壓制嫌犯，結束一場虛驚。

1名住初鹿村，有毒品，森林法等前科，半年前才出獄的陳姓男子，竟然持槍在部落街上亂逛，嚇壞居民，大批警網立刻前往圍捕，擔心嫌犯會反擊，防彈衣、盾牌更是全幅武裝不敢大意。

陳嫌發現被鎖定，竟然騎機車往山區逃逸，員警逐一搜索，終於在一處工寮旁道路發現人，全部聚集包圍，嫌犯自知逃不過，企圖用剩下的一顆子彈自殺，還好被幾警員警拍掉，警方還在隨身包包裡發現4顆己經擊發的彈殼，懷疑他曾試槍或犯案之用。

嫌犯撿回一命後做的第一件事，是要了一根煙狂抽，被壓上車途中，可能是跑的太累還不斷嘔吐。

警方表示，陳嫌出獄後，成為部落治安人口，警方早就鎖定他，這次還好迅速將人逮捕，讓被嚇到的居民都有解除危機的感覺，偵訊後依違反槍炮等罪嫌移送偵辦，並且追查槍枝來源。

台東警方最近執行暑假青春專案，針對轄區毒品人口建立友善通報，果然收到效果。

(中時 )

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